La Banque centrale russe revoit à la baisse croissance et prévisions d’inflation

La Banque centrale russe abaisse ses prévisions de croissance et d'inflation, anticipant une inflation de 6 à 7 % en 2026 et un PIB stagnant. Cette révision est attribuée à la hausse des prix du carburant, exacerbée par les frappes ukrainiennes sur les infrastructures pétrolières, compliquant ainsi la situation économique du pays.

Moscou anticipe désormais une inflation entre 6 et 7 % en 2026, contre 4,5 à 5,5 % précédemment, tandis que la croissance du PIB pourrait frôler zéro. La hausse des prix du carburant, aggravée par les frappes ukrainiennes sur les raffineries, est au cœur du diagnostic.

La Banque centrale de Russie a revu ses prévisions économiques à la baisse lors d’une conférence de presse tenue le 25 juillet. L’institution table désormais sur une inflation comprise entre 6 et 7 % pour l’année 2026, soit bien au-delà de la fourchette de 4,5 à 5,5 % qu’elle anticipait auparavant.

La gouverneure Elvira Nabioullina a pointé « la forte hausse des prix du carburant déjà enregistrée » comme facteur principal. Elle a qualifié la situation de « choc d’offre », reconnaissant que ce type de perturbation échappe aux outils habituels de la politique monétaire. Les anticipations d’inflation des ménages, des entreprises et des acteurs financiers ont progressé, ce qui risque, selon la Banque centrale, d’empêcher tout ralentissement durable des prix.

Depuis la mi-mai, la hausse des prix du carburant s’est accélérée. En juin, plusieurs régions russes ont subi des pénuries à la suite de frappes ukrainiennes contre des raffineries de pétrole, menées en réponse à la guerre lancée par le Kremlin. Certains analystes jugent que l’inflation réelle pourrait dépasser les projections officielles d’ici la fin de l’année, notamment en raison des attaques ukrainiennes visant des centres logistiques.

La prévision de croissance du PIB a été abaissée de 0,5-1,5 % à 0-1 %. Pour le seul quatrième trimestre, la projection recule de 1-2 % à 0-1,5 % sur un an. « Les entreprises s’attendent à un ralentissement de la demande, comme le montrent les données en temps réel », a expliqué Nabioullina, ajoutant que la réduction temporaire des capacités productives avait motivé cette révision.

La Banque centrale estime que les capacités de production de carburant seront « progressivement rétablies d’ici la fin de l’année ». Mais les frappes ukrainiennes se poursuivent : samedi, des drones ont touché une raffinerie à Tioumen, un site logistique à Iekaterinbourg et un dépôt de carburants à Rostov-sur-le-Don.