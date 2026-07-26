La Roumanie abat un deuxième drone en moins de vingt-quatre heures

La Roumanie a abattu un deuxième drone en moins de vingt-quatre heures, intercepté par un F-16 près de Sfântu Gheorghe. Les autorités enquêtent sur le type d'appareil, identifié comme un drone Shahed russe. Ces interceptions s'inscrivent dans un contexte d'escalade des incidents liés au conflit en Ukraine.

Un F-16 roumain a intercepté et détruit samedi matin un drone à une dizaine de kilomètres du village de Sfântu Gheorghe, dans l’est du pays. C’est le deuxième appareil abattu en moins de vingt-quatre heures dans l’espace aérien roumain.

L’interception a eu lieu vers 8 h 30. Les radars avaient préalablement détecté un drone « évoluant à proximité de la frontière ukrainienne », selon le ministère roumain de la Défense. Deux chasseurs F-16 ont aussitôt décollé pour identifier et neutraliser la cible, qui a été « abattue sans risque dans une zone inhabitée proche de la frontière », précise le ministère dans un communiqué.

Le président roumain Nicușor Dan a confirmé les faits. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de l’incident. Le ministre de la Défense, Radu Miruță, a indiqué que « le site d’impact et les débris du drone sont actuellement analysés », ajoutant que « le schéma correspond à celui de précédents vols confirmés de drones russes ».

La veille, un autre drone avait déjà été détruit par un F-16 roumain opérant depuis la base aérienne de Fetești, à l’aide d’un missile air-air. Deux Eurofighter Typhoon de l’armée de l’air italienne, déployés depuis la base Mihail Kogălniceanu, avaient également été mobilisés pour identifier la menace. L’appareil avait été repéré au-dessus de la mer Noire avant de se diriger vers l’ouest, en direction de Sulina puis de Buzău, et détruit au-dessus d’une zone inhabitée près de Padina, au nord-est de Bucarest. La ministre roumaine des Affaires étrangères, Oana Țoiu, a précisé que le parquet général avait identifié cet appareil comme un drone de type Shahed, utilisé par les forces russes.

Ursula von der Leyen avait réagi dès vendredi en saluant « la réaction rapide et efficace » de l’armée roumaine. « Le renforcement de la défense et de la dissuasion le long de notre frontière orientale reste une priorité absolue », a écrit la présidente de la Commission européenne sur les réseaux sociaux.

Ces deux interceptions s’inscrivent dans une série d’incidents qui se multiplient depuis plusieurs mois. En mai, un drone russe chargé d’explosifs s’était écrasé sur un immeuble résidentiel à Galați, provoquant un incendie et blessant deux personnes. En juin, un drone maritime ukrainien avait explosé dans le port de Constanța, la marine ukrainienne attribuant la déviation de l’appareil aux interférences de la guerre électronique russe. Von der Leyen avait alors qualifié ces incidents de « conséquence directe de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine ».