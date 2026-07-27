Netanyahu annonce sa venue à l’ONU malgré le mandat d’arrêt de la CPI

Benjamin Netanyahu annonce son intention de s'exprimer à l'ONU malgré le mandat d'arrêt de la CPI. Le maire de New York, Zohran Mamdani, qui le considère comme un criminel de guerre, a toutefois précisé que la municipalité n'a pas le pouvoir de l'arrêter. Les sondages révèlent une opinion défavorable qui s'intensifie envers le Premier ministre israélien.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé qu’il prendrait la parole à la tribune des Nations unies à New York, bravant le mandat d’arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale et les mises en garde du maire de la ville, Zohran Mamdani.

C’est depuis le plateau de Fox News, lors de l’émission Sunday Morning Futures, que Netanyahu a lancé sa déclaration : « J’ai l’intention de venir dire la vérité, de parler pour Israël et pour l’alliance israélo-américaine depuis la tribune des Nations unies. » Une sortie qui intervient alors que Mamdani, maire démocrate de New York, avait affirmé pendant sa campagne qu’il ferait arrêter Netanyahu si celui-ci se rendait dans la ville.

Mamdani a depuis précisé sa position : s’il considère le Premier ministre israélien comme un criminel de guerre qui devrait être arrêté sur le sol américain, la municipalité new-yorkaise n’a pas compétence pour procéder à une telle arrestation.

Netanyahu a attaqué le maire à plusieurs reprises lors de cet entretien. « Il attise la haine. Il est censé être le maire de tous les New-Yorkais, juifs, chrétiens, musulmans, tout le monde, mais il cherche à dresser un groupe contre un autre. Je parle aux Américains juifs, et ils ont peur en ce moment », a-t-il déclaré. Il a également affirmé, sans preuve, que Mamdani et son épouse auraient « célébré » l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, qui a fait environ 1 100 morts en Israël. Mamdani a pourtant qualifié à plusieurs reprises cette attaque de « crime de guerre horrible ».

Les chiffres contredisent le tableau dressé par Netanyahu. Un sondage AP-NORC mené en juin auprès de plus de 1 000 adultes juifs aux États-Unis révèle que 44 % d’entre eux ont une opinion « plutôt » ou « très » favorable de Mamdani, contre 39 % qui lui sont défavorables. Netanyahu, lui, recueille une opinion favorable chez seulement un tiers des sondés, tandis que six sur dix le voient d’un oeil défavorable, dont 42 % « très » défavorable. Le même sondage indique que 30 % des Juifs américains estiment qu’Israël a commis un génocide à Gaza.

Un sondage YouGov publié cette semaine montre par ailleurs que 46 % des Américains pensent que Netanyahu devrait être arrêté, contre 28 % qui s’y opposent.

La CPI avait émis des mandats d’arrêt contre Netanyahu et l’ancien ministre israélien de la Défense Yoav Gallant en novembre 2024, pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre présumés à Gaza. Sur l’Iran, Netanyahu a averti dimanche que de nouvelles attaques iraniennes contre Israël constitueraient « une terrible erreur », alors que la guerre menée conjointement par les États-Unis et Israël contre Téhéran reste profondément impopulaire auprès de l’opinion américaine.