Katy Perry dénonce l’utilisation de sa chanson dans une vidéo militaire de la Maison-Blanche

Katy Perry s'oppose à l'utilisation non autorisée de sa chanson "Firework" dans une vidéo de la Maison-Blanche montrant des frappes militaires contre l'Iran. Indignée, elle déclare n'avoir jamais consenti à ce que sa musique soit reliée à ce type de représentation. Ce cas souligne les tensions entre artistes et administration Trump.

La chanteuse Katy Perry a publiquement condamné l’administration Trump après que la Maison-Blanche a diffusé sur TikTok une vidéo de frappes militaires américaines contre des cibles iraniennes, accompagnée de son tube Firework, sans son autorisation.

La vidéo, postée sur le compte TikTok de la Maison-Blanche, montre un missile frappant un navire de guerre iranien sur fond de Firework, l’un des plus grands succès de Katy Perry. La légende qui accompagne la publication est lapidaire : « L’Iran a été prévenu. » Le contenu a dépassé les 6 millions de vues.

La chanteuse a réagi avec fermeté, se déclarant « profondément indignée » par cet usage de sa musique. Elle a précisé n’avoir jamais donné son accord pour que son œuvre soit associée à des images de frappes militaires ou à un message de cette nature.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de tensions entre l’administration Trump et plusieurs artistes qui ont, par le passé, dénoncé l’utilisation non autorisée de leurs chansons à des fins politiques ou militaires.