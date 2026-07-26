Incendie en Gironde : des convois d’agriculteurs chargés d’eau en renfort

Face à l'incendie en Gironde, des tracteurs chargés d'eau des agriculteurs convergent vers la région pour soutenir les secours. En mobilisant leurs équipements, ils contribuent à établir des réserves d'eau et à dégager des accès, tout en aidant à la lutte contre les flammes qui ont déjà ravagé 42 000 hectares.

Des colonnes de tracteurs remorquant d’imposantes citernes ont pris la route en direction de la Gironde. Face à l’extension de l’incendie et aux besoins considérables des secours, des agriculteurs se mobilisent pour transporter de l’eau et mettre leurs équipements à la disposition des sapeurs-pompiers. Les images diffusées ce week-end montrent plusieurs convois circulant sur les grands axes menant vers la région bordelaise. Les engins agricoles avancent les uns derrière les autres, citernes attelées, au milieu de la circulation. Une partie de ces renforts vient notamment du Lot-et-Garonne, où un appel a été lancé aux exploitants possédant du matériel adapté. Des agriculteurs ont quitté le département dès vendredi soir, tandis que d’autres groupes se tenaient prêts à partir.

Des milliers de litres d’eau acheminés au plus près du feu

Les tonnes à eau permettent de créer des réserves mobiles dans les secteurs où les points de ravitaillement sont éloignés ou difficilement accessibles. Elles peuvent alimenter les véhicules de lutte contre les incendies, apporter rapidement de l’eau sur les pistes forestières ou humidifier certaines zones afin de ralentir la reprise des flammes. Ces citernes, habituellement utilisées pour les travaux agricoles, peuvent transporter plusieurs milliers de litres à chaque rotation. Leur présence réduit les déplacements des camions de pompiers vers les bornes ou les réservoirs situés hors de la zone d’opération. Les agriculteurs ne sont toutefois pas envoyés seuls au contact des flammes. Leur déplacement et l’utilisation du matériel doivent répondre aux demandes des services de secours. La population reste appelée à ne pas se rendre spontanément dans les secteurs évacués ou fermés à la circulation.

Les engins agricoles réquisitionnés pour ouvrir des passages

Les exploitants possédant des tracteurs puissants, des lames, des pelles mécaniques, des bulldozers ou des outils de travail du sol ont également été invités à signaler leurs disponibilités. Ces équipements peuvent servir à dégager des voies d’accès, enlever la végétation ou creuser des coupures dans les zones boisées. Ces bandes privées de combustible doivent empêcher les flammes de poursuivre leur progression et faciliter le passage des véhicules de secours. Les agriculteurs disposent également d’une connaissance précise des chemins, des pistes, des fossés et des points d’eau de leur secteur. Les volontaires communiquent leur localisation, leurs disponibilités et la nature exacte de leur matériel afin d’être dirigés vers les zones où leur aide est nécessaire.

Une mobilisation exceptionnelle autour de Bordeaux

La situation reste extrêmement tendue ce dimanche. Durant la nuit, le feu est redevenu très virulent et a progressé de manière erratique vers l’agglomération bordelaise. Plus de 2 500 sapeurs-pompiers, 1 500 militaires, près de 1 200 policiers et gendarmes ainsi que 450 bénévoles sont désormais engagés en Gironde. Dix-huit moyens aériens et un avion militaire A400M appuient les opérations au sol. L’incendie a déjà ravagé environ 42 000 hectares. Plus de 220 000 personnes ont été évacuées depuis le début du sinistre. Le front des flammes se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres de Bordeaux, mais l’évacuation de la ville n’est pas envisagée à ce stade. Alors que les pompiers poursuivent leur combat jour et nuit, les convois agricoles renforcent désormais le dispositif logistique. Citernes, tracteurs et engins de terrassement sont dirigés vers les secteurs désignés par les secours, avec une priorité immédiate : garantir l’approvisionnement en eau et empêcher le feu de gagner davantage de terrain.