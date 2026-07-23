Gironde : 3.700 hectares ravagés, 18.800 personnes évacuées et un pompier blessé à Lège-Cap-Ferret

Un incendie d'une ampleur considérable se propage dans le nord du bassin d'Arcachon, consumant 3 700 hectares et provoquant l’évacuation de 18 800 personnes. Au moins un pompier est blessé, et les autorités privilégient une origine accidentelle. Malgré l'engagement de 800 pompiers, la situation demeure instable et les risques de reprises restent élevés.

L’immense incendie parti mercredi à Saumos poursuit sa progression dans le nord du bassin d’Arcachon. En un peu plus de 24h, les flammes ont parcouru 3 700 hectares de forêt, gagnant successivement les secteurs du Porge puis de Lège-Cap-Ferret. Près de 19 000 habitants et vacanciers ont désormais été évacués.

800 pompiers et six appareils engagés

À 19h, 800 sapeurs-pompiers étaient mobilisés au sol, soutenus par six moyens aériens, parmi lesquels deux Canadair et un Dash. Les équipes doivent traiter de nombreuses reprises de feu alors que le brasier reste particulièrement instable. Le feu a été contenu au nord du bourg de Lège, mais il n’est toujours pas stabilisé. Les fortes températures, la sécheresse de la végétation et les changements de direction du vent compliquent les opérations.

Les flammes atteignent Lège-Cap-Ferret

Dans la soirée, l’incendie a atteint le secteur du cimetière de Lège-Cap-Ferret. Plusieurs habitations ont été touchées et les pompiers ont engagé une lutte maison par maison pour protéger les quartiers exposés. La mairie a ordonné aux habitants encore présents de rester strictement confinés. La circulation a été fortement limitée afin de laisser les routes libres aux véhicules de secours.

Un pompier blessé dans une explosion

Un sapeur-pompier a été blessé par une explosion liée au gaz alors que les secours tentaient de maîtriser l’incendie de plusieurs maisons à Lège-Cap-Ferret. Son état de santé n’a pas été précisé. Le bilan matériel reste provisoire. Une maison isolée avait déjà été entièrement détruite dans la journée, trois autres avaient été atteintes par les flammes et une caravane avait brûlé.

Des milliers de vacanciers évacués

Au total, 18 800 personnes ont dû quitter leur logement, leur camping ou leur lieu de vacances. Les évacuations ont notamment concerné Le Porge, Claouey et plusieurs établissements touristiques situés sur la route du Cap-Ferret. Environ 3 500 occupants d’un seul camping de Claouey ont été déplacés. Une quinzaine de centres d’accueil ont été ouverts dans les communes voisines afin d’héberger les personnes évacuées.

Une origine accidentelle privilégiée

L’enquête s’oriente vers une origine humaine et accidentelle. Le départ du feu pourrait être lié à l’utilisation d’un engin de débroussaillage dans le secteur de Saumos. Tous les travaux forestiers utilisant des moteurs thermiques ont été interdits en Gironde jusqu’à nouvel ordre. Les autorités redoutent toujours de nouvelles reprises au cours de la nuit, alors que les températures devraient rester élevées dans le Sud-Ouest.