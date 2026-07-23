SOCIÉTÉ Faits divers

Inayah, 14 ans, disparue depuis quinze jours à Saint-Denis de La Réunion

Par

1 minute de lecture

Inayah, 14 ans, disparue depuis quinze jours à Saint-Denis de La Réunion
Inayah, 14 ans, disparue depuis quinze jours à Saint-Denis de La Réunion

Inayah, 14 ans, a quitté son domicile il y a quinze jours. Depuis, aucune nouvelle. L’adolescente n’a donné aucun signe de vie à ses proches, qui multiplient les recherches et les appels à la vigilance. Les autorités ont été saisies dès les premiers jours de sa disparition.

Hébergée dans le secteur du Chaudron

Selon les éléments communiqués par la famille, la jeune fille serait hébergée dans le secteur de Saint-Denis, plus précisément au Chaudron et dans les quartiers environnants. Une ou plusieurs personnes dont l’identité demeure inconnue l’accueilleraient actuellement. Les proches d’Inayah s’inquiètent de cette situation et tentent de retrouver sa trace.

Toute personne ayant aperçu l’adolescente ou disposant d’informations sur sa localisation est invitée à contacter immédiatement la Police ou la Gendarmerie en composant le 17. Les autorités traitent cette disparition avec attention et espèrent recueillir rapidement des témoignages susceptibles de faire avancer les recherches.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une