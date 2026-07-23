Inayah, 14 ans, disparue depuis quinze jours à Saint-Denis de La Réunion

Inayah, 14 ans, est portée disparue depuis quinze jours à Saint-Denis de La Réunion. Sa famille et les autorités s'inquiètent, car elle pourrait être hébergée au Chaudron, mais son lieu de vie actuel reste inconnu. Les recherches se poursuivent et les témoins sont appelés à se manifester.

Inayah, 14 ans, a quitté son domicile il y a quinze jours. Depuis, aucune nouvelle. L’adolescente n’a donné aucun signe de vie à ses proches, qui multiplient les recherches et les appels à la vigilance. Les autorités ont été saisies dès les premiers jours de sa disparition.

Hébergée dans le secteur du Chaudron

Selon les éléments communiqués par la famille, la jeune fille serait hébergée dans le secteur de Saint-Denis, plus précisément au Chaudron et dans les quartiers environnants. Une ou plusieurs personnes dont l’identité demeure inconnue l’accueilleraient actuellement. Les proches d’Inayah s’inquiètent de cette situation et tentent de retrouver sa trace.

Toute personne ayant aperçu l’adolescente ou disposant d’informations sur sa localisation est invitée à contacter immédiatement la Police ou la Gendarmerie en composant le 17. Les autorités traitent cette disparition avec attention et espèrent recueillir rapidement des témoignages susceptibles de faire avancer les recherches.