Un randonneur de 19 ans disparu en Isère depuis le 24 juin

Lucas Ponseel, jeune randonneur de 19 ans, n’a plus donné signe de vie depuis mercredi dernier dans le massif de Belledonne. Le PGHM lance un appel à témoins.

Lucas Ponseel, 19 ans, n’a plus donné signe de vie depuis le 24 juin dernier. Le jeune homme évoluait dans le massif de Belledonne, au-dessus de la commune d’Allemond en Isère, dans le secteur de la Grande Lauzière. Malgré quatre jours de recherches, les secours n’ont toujours pas retrouvé sa trace.

Un appel à témoins lancé

Le Peloton de gendarmerie de haute montagne de l’Isère a déployé d’importants moyens pour tenter de localiser le randonneur disparu. Face à l’absence de résultat, les gendarmes ont diffusé samedi un appel à témoins. Toute personne ayant aperçu le jeune homme ou disposant d’informations sur son itinéraire est invitée à se manifester auprès des services de secours.

Les conditions météorologiques et la configuration du terrain compliquent les opérations de recherche dans ce secteur montagneux. Le massif de Belledonne présente plusieurs zones difficiles d’accès où les équipes de secours doivent progresser avec précaution. Les proches du jeune homme restent mobilisés dans l’attente de nouvelles.