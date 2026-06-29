Près de 7.500 victimes d’accidents causés par des conducteurs non assurés en 2025

Le Fonds de garantie des victimes (FGV) a pris en charge près de 7.500 personnes victimes d’accidents de la circulation impliquant un conducteur non assuré ou non identifié en 2025. Si ce total est en baisse de 7,3 % par rapport à l’année précédente, le nombre de décès a augmenté, avec 177 victimes recensées, selon un communiqué publié lundi.

132 millions d’euros d’indemnisation versés

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), qui indemnise les victimes lorsque le responsable n’est pas assuré, a versé 132 millions d’euros l’an dernier. Le dispositif, financé en partie par les assurés, se retourne ensuite contre les auteurs des accidents pour récupérer les sommes engagées.

Des conséquences financières lourdes pour les conducteurs

Selon le directeur général du FGV, Julien Rencki, les responsables d’accidents non assurés, souvent de jeunes conducteurs aux revenus modestes, peuvent être condamnés à rembourser des centaines de milliers, voire des millions d’euros, au titre des dommages corporels. Il appelle à une réflexion sur des solutions destinées notamment aux jeunes vivant en milieu rural, où le phénomène reste marqué.

Les trottinettes électriques de plus en plus concernées

Le FGAO a également indemnisé 818 victimes d’accidents impliquant des trottinettes électriques non assurées, soit une hausse de près de 8 % sur un an. Selon le Fonds, ces engins représentent désormais davantage d’accidents non assurés que les deux-roues motorisés. L’assurance en responsabilité civile demeure obligatoire pour tous les véhicules motorisés, sous peine d’une amende forfaitaire de 750 euros.