États-Unis et Iran : un accord fragile pour suspendre les attaques et relancer les négociations

Les États-Unis et l’Iran ont convenu de suspendre leurs récentes attaques dans la région du Golfe et de reprendre les négociations sur leur différend concernant le détroit d’Ormuz, selon un responsable américain. Cette décision intervient après plusieurs jours d’escalade militaire qui ont ravivé les tensions dans une zone stratégique pour le commerce mondial de l’énergie.

D’après ce responsable, les deux parties ont accepté de mettre fin temporairement aux hostilités et de permettre la libre circulation des navires dans le détroit. Les discussions techniques devraient néanmoins se poursuivre autour des termes d’un protocole d’accord en 14 points conclu le 17 juin, qui prévoit notamment la réouverture sécurisée de cette voie maritime essentielle.

Cet accord intervient après une série de frappes et de représailles entre les deux pays. L’Iran a récemment lancé des missiles et des drones contre des installations militaires américaines au Koweït et à Bahreïn, peu après des attaques contre des navires dans le détroit d’Ormuz.

Selon plusieurs sources, ces tensions ont éclaté après qu’un projectile iranien a touché un cargo dans le détroit, entraînant une nouvelle spirale d’accusations mutuelles de violation du cessez-le-feu intérimaire. Le président américain Donald Trump avait de son côté menacé Téhéran de représailles militaires si les engagements n’étaient pas respectés.

Le média Axios, cité par des responsables américains, indique que les négociations pourraient reprendre mardi au Qatar. Cette reprise de contact diplomatique vise à éviter une nouvelle escalade dans une région déjà fortement déstabilisée.

Parallèlement, Israël a annoncé avoir mené de nouvelles frappes contre des positions du Hezbollah dans le sud du Liban. Ces opérations s’inscrivent dans un contexte régional tendu, où plusieurs conflits interconnectés continuent de fragiliser la stabilité du Moyen-Orient.