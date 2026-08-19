Gard : un corps calciné retrouvé dans des vignes pourrait être celui de l’influenceuse Sonia Bellina

Un corps partiellement calciné trouvé le 12 août dans des vignes à Saint-Gilles pourrait être celui de l'influenceuse Sonia Bellina, disparue depuis le 10 août. La famille dénonce des rumeurs sur les réseaux sociaux et envisage des actions judiciaires, tandis que l’enquête pour assassinat se poursuit, en attendant les résultats des analyses ADN.

Le corps partiellement calciné découvert le 12 août dans des vignes à Saint-Gilles, dans le Gard, pourrait être celui de l’influenceuse Sonia Bellina. Le parquet de Nîmes estime cette hypothèse probable, mais l’identification officielle dépend encore des résultats des analyses ADN attendus vendredi. Une autopsie doit également être pratiquée jeudi.

Le cadavre avait été découvert à l’aube par un ouvrier agricole entre plusieurs rangées de vignes. Une enquête pour assassinat avait immédiatement été ouverte et confiée au groupement de gendarmerie ainsi qu’à la section de recherches du Gard. Âgée de 29 ans et suivie par près de 260 000 personnes sur TikTok, Sonia Bellina n’aurait plus donné signe de vie depuis le 10 août.

La famille dénonce les rumeurs en ligne

La sœur de la jeune femme affirme que Sonia Bellina était sortie un soir sans jamais revenir. Elle a également évoqué la présence de prothèses mammaires et d’une bague qui pourraient correspondre à celles de la disparue. Ces éléments n’ont cependant pas été confirmés par les enquêteurs, qui appellent à attendre les conclusions des expertises scientifiques.

La famille, confrontée à de nombreuses rumeurs et à des commentaires injurieux sur les réseaux sociaux, annonce des actions judiciaires. Des signalements doivent être adressés aux plateformes concernées ainsi qu’à Pharos, et plusieurs plaintes pourraient être déposées. L’avocat des proches rappelle que la suppression ultérieure des publications litigieuses n’empêchera pas d’éventuelles poursuites. À ce stade, aucune information n’a été communiquée sur les circonstances du décès ni sur l’identité d’un éventuel suspect.