Mathilde Favier, figure de Dior, et Nicolas Altmayer, producteur d’OSS 117 et Brice de Nice, meurent dans un accident de la route

Mathilde Favier, directrice des relations publiques de Dior, et son époux Nicolas Altmayer, producteur reconnu, meurent dans un accident de la route à Airvault. Leur véhicule entre en collision avec un poids lourd alors qu'ils circulaient en direction de l'île de Ré. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte.

Le monde de la mode et celui du cinéma français sont frappés par un double décès brutal. Mathilde Favier, directrice des relations publiques de Dior, et son mari Nicolas Altmayer, producteur notamment d’OSS 117, Brice de Nice et Monsieur Aznavour, sont morts lundi 17 août dans un accident de la circulation à Airvault, dans les Deux-Sèvres. Ils avaient respectivement 57 et 61 ans. Le couple circulait à bord d’une Mini sur la départementale 938, sur l’axe reliant Thouars à Parthenay. L’accident s’est produit aux alentours de 16 heures, au niveau du secteur de Repéroux. Mathilde Favier et Nicolas Altmayer se rendaient sur l’île de Ré.

Leur voiture est entrée en collision avec un poids lourd

Selon les premiers éléments communiqués après le drame, leur voiture était en train de dépasser un autre véhicule lorsqu’elle est entrée en collision avec un poids lourd arrivant en sens inverse. Le choc n’a laissé aucune chance au couple. Le conducteur du camion est sorti indemne de l’accident. Il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête. Les premiers contrôles n’auraient révélé aucune consommation d’alcool ou de stupéfiants. Une enquête pour homicide involontaire par conducteur a été ouverte afin d’établir précisément les circonstances et les responsabilités dans l’accident. La circulation sur la départementale a été interrompue pendant plusieurs heures, le temps de l’intervention des secours et de l’évacuation des véhicules.

Mathilde Favier, une personnalité incontournable de Dior

Mathilde Favier était une figure très connue du monde de la mode parisienne. Après des débuts dans la presse, notamment chez Glamour et Femina Hebdo, elle avait travaillé pendant onze ans pour Prada, où elle avait participé au développement de la communication française de Prada et Miu Miu. Elle avait ensuite rejoint Dior, où elle occupait depuis 2011 des responsabilités importantes dans les relations publiques et les célébrités à l’international. Elle travaillait notamment auprès des personnalités habillées par la maison lors des grands événements, des cérémonies et des festivals. Très présente dans les coulisses des tapis rouges, Mathilde Favier entretenait des relations étroites avec de nombreuses personnalités du cinéma et de la mode. En 2024, elle avait également publié Living Beautifully in Paris, un ouvrage consacré à Paris, à ses adresses et à son univers.

Nicolas Altmayer avait produit certains des plus grands succès du cinéma français

Nicolas Altmayer était pour sa part l’un des producteurs français les plus reconnus de sa génération. Avec son frère Éric Altmayer, il avait fondé Mandarin et développé pendant près de trois décennies un catalogue particulièrement important. Le grand public connaît notamment son travail à travers Brice de Nice, avec Jean Dujardin, ainsi que la saga OSS 117. Les frères Altmayer avaient également produit des films de François Ozon, Bertrand Bonello, Roschdy Zem ou encore Julia Ducournau. Parmi les nombreuses productions auxquelles son nom reste associé figurent Saint Laurent, Grâce à Dieu, Jeune et Jolie, Chocolat, Patients ou encore, plus récemment, Monsieur Aznavour, avec Tahar Rahim dans le rôle de Charles Aznavour. Nicolas Altmayer avait également produit Alpha, le film de Julia Ducournau présenté au Festival de Cannes en 2025. Au total, sa carrière s’étendait sur plusieurs dizaines de longs-métrages et près de trente années de cinéma.