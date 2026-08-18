Mort de Nicolas Altmayer: Franck Gastambide bouleversé par la disparition de son producteur et mentor, «le père que j’aurais voulu avoir»

Franck Gastambide rend hommage à Nicolas Altmayer, décédé à 61 ans dans un accident de la route, en soulignant leur relation de mentorat et d'amitié de quinze ans. Altmayer, un producteur influent du cinéma français, était en mission avec sa compagne Mathilde Favier au moment de l'accident survenu dans les Deux-Sèvres.

Franck Gastambide a rendu un hommage particulièrement émouvant à Nicolas Altmayer, mort à 61 ans dans un accident de la route lundi dans les Deux-Sèvres. Le producteur de cinéma a perdu la vie aux côtés de sa compagne, Mathilde Favier, directrice des relations publiques de Dior. Pour Franck Gastambide, cette disparition est celle d’un collaborateur de quinze ans, mais surtout d’un mentor avec lequel il entretenait une relation quotidienne.

Nicolas Altmayer et Mathilde Favier tués dans une collision avec un poids lourd

L’accident s’est produit lundi après-midi sur la départementale 938, à Airvault, dans les Deux-Sèvres. Nicolas Altmayer et Mathilde Favier circulaient à bord d’une Mini lorsqu’une collision s’est produite avec un poids lourd arrivant en sens inverse. Selon les premiers éléments communiqués après le drame, leur véhicule était engagé dans une manœuvre de dépassement lorsqu’il a été percuté par le camion. Nicolas Altmayer et Mathilde Favier sont décédés dans l’accident. Une enquête a été ouverte afin d’établir précisément les circonstances de la collision. Nicolas Altmayer était l’une des figures importantes de la production cinématographique française. Avec son frère Éric, il dirigeait Mandarin et avait participé à la production de nombreux succès, parmi lesquels Brice de Nice, OSS 117 : Le Caire, nid d’espions, OSS 117 : Rio ne répond plus, Potiche, Mon crime ou encore Monsieur Aznavour.

« Il a été le premier à croire en moi »

La disparition de Nicolas Altmayer touche particulièrement Franck Gastambide. Leur collaboration avait commencé il y a une quinzaine d’années et s’était progressivement transformée en une relation extrêmement proche. Le réalisateur et acteur lui doit une grande partie de sa carrière au cinéma et à la télévision. Nicolas Altmayer a notamment produit Les Kaïra, premier long-métrage réalisé par Franck Gastambide, sorti en 2012, avant de l’accompagner sur ses projets suivants.

« C’est un choc terrible. Des Kaïras à Stones qui sortira au cinéma en 2027, Nicolas a produit tous mes films et séries. Il a été le premier à croire en moi », a confié Franck Gastambide après l’annonce de sa mort.

« Je l’ai eu au téléphone pas plus tard qu’hier matin »

L’acteur révèle surtout qu’il était encore en contact avec Nicolas Altmayer quelques heures seulement avant l’accident. Les deux hommes échangeaient quotidiennement. « Je l’ai eu au téléphone pas plus tard qu’hier matin. On se parlait tous les jours », raconte Franck Gastambide.

Nicolas Altmayer avait accompagné le réalisateur bien au-delà de ses premiers succès. Il avait notamment produit Pattaya, Taxi 5 et Medellín, ainsi que les séries Validé et La Cage. Leur collaboration devait encore se poursuivre avec Stones, annoncé au cinéma pour 2027.

« Mon mentor, le père que j’aurais voulu avoir »

Dans son hommage, Franck Gastambide décrit une relation qui dépassait très largement le cadre professionnel. Après quinze années passées à développer ensemble films et séries, il considérait Nicolas Altmayer comme l’une des personnes les plus importantes de sa vie.

« Depuis quinze ans, il était non seulement mon producteur mais aussi mon mentor, le père que j’aurais voulu avoir », confie-t-il.

Une figure du cinéma français disparaît à 61 ans

Nicolas Altmayer avait construit avec son frère Éric une filmographie particulièrement fournie. Après leurs premières productions dans les années 1990, les deux frères avaient notamment accompagné plusieurs grands succès du cinéma populaire français. Nicolas Altmayer avait travaillé avec Jean Dujardin sur Brice de Nice puis sur la saga OSS 117. Sa filmographie comprend également Trois Zéros, Les Chevaliers du ciel ou plusieurs films de François Ozon. Plus récemment, il figurait parmi les producteurs de Monsieur Aznavour, réalisé par Grand Corps Malade et Mehdi Idir.

Mathilde Favier occupait de son côté depuis plus de 15 ans des fonctions importantes chez Dior, où elle était directrice des relations publiques. Très présente dans le monde de la mode et du luxe, elle accompagnait régulièrement les événements de la maison française.

La mort simultanée de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier, lundi, frappe ainsi deux univers différents, celui du cinéma et celui de la mode. Pour Franck Gastambide, elle représente surtout la perte brutale de l’homme qui l’avait accompagné depuis ses débuts et qu’il considérait comme bien davantage que son producteur.