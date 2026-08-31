Obsèques de Mathilde Favier à Saint-Sulpice: un cercueil en osier pour le dernier adieu à la figure de Dior

Mathilde Favier, directrice des relations publiques de Dior, a été honorée lors de ses obsèques le 31 août à Saint-Sulpice, où un cercueil en osier unique a marqué la cérémonie. Elle et son compagnon, Nicolas Altmayer, sont décédés dans un accident tragique le 17 août, suscitant une profonde émotion parmi leurs proches et la communauté du cinéma.

Deux semaines après sa disparition brutale, Mathilde Favier a reçu un dernier hommage ce lundi 31 août à Paris. Les obsèques de la directrice des relations publiques de Christian Dior Couture ont été célébrées à 14h30 en l’église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement. Une cérémonie organisée quelques heures après les obsèques de Nicolas Altmayer, son compagnon, célébrées dans la matinée à Saint-Germain-des-Prés. Pour son dernier voyage, Mathilde Favier reposait dans un cercueil en osier, un choix particulièrement singulier pour ses funérailles.

Un cercueil en osier pour Mathilde Favier

Le cercueil en osier de Mathilde Favier a été porté à l’intérieur de l’imposante église Saint-Sulpice, où sa famille, ses proches, ses collaborateurs et de nombreuses personnalités se sont réunis pour lui rendre un dernier hommage. Ce choix tranche avec celui des cercueils traditionnels en bois et a donné une tonalité particulière à la cérémonie. Mathilde Favier avait 57 ans. Figure reconnue de la mode parisienne et du luxe, elle occupait depuis de nombreuses années des responsabilités importantes chez Dior. Elle était devenue l’un des principaux contacts de la maison avec les artistes, les célébrités et la presse internationale.

Saint-Sulpice pour un dernier adieu

La cérémonie avait été annoncée par ses enfants, Héloïse et Carlo Agostinelli, leur père et leurs frères et sœurs, sa mère, ses sœurs Victoire de Castellane et Pauline Hénin, ainsi que son oncle Gilles Dufour. La date des obsèques de Mathilde Favier et Nicolas Altmayer avait été rendue publique quelques jours auparavant. Les familles avaient choisi le même lundi 31 août pour rendre hommage aux deux victimes du terrible accident du 17 août. Quelques heures avant les funérailles, Héloïse Agostinelli avait également partagé un message particulièrement personnel reçu de sa mère : « Mon enfant. Ma fille à la folie. La chair de mon sang. À l’infini je t’aime et à l’infini je suis là pour toi. »

Nicolas Altmayer honoré quelques heures plus tôt

La journée avait commencé à quelques centaines de mètres de là avec les obsèques de Nicolas Altmayer, 61 ans, à l’église Saint-Germain-des-Prés. De très nombreuses personnalités du cinéma français avaient fait le déplacement pour rendre hommage au producteur. Jean Dujardin, Gad Elmaleh, Fabrice Luchini, Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Franck Gastambide, Philippe Lacheau, Guillaume Gallienne, Roschdy Zem, José Garcia, Manu Payet, Grand Corps Malade, François Damiens ou encore Mélanie Laurent étaient notamment présents. Claire Chazal, Laurent Delahousse, Alice Taglioni, Nicolas Seydoux, Xavier Niel, Delphine Arnault et Antoine Arnault avaient également fait le déplacement. La disparition de Nicolas Altmayer avait provoqué une importante vague d’émotion dans le cinéma français. Jean Dujardin avait rendu hommage à son producteur et ami, avec lequel il avait travaillé pendant plus de vingt ans, notamment sur Brice de Nice et OSS 117. Franck Gastambide avait lui aussi livré un hommage très personnel, évoquant celui qu’il considérait comme son mentor et « le père que j’aurais voulu avoir ».

Deux familles unies par le même drame

Dans leurs avis de décès respectifs, les familles avaient tenu à associer les deux disparus. Les proches de Mathilde Favier avaient indiqué « s’associer à la peine des proches de Nicolas Altmayer, disparu aux côtés de Mathilde ». La famille du producteur avait adressé le même message aux proches de Mathilde Favier. Les deux cérémonies organisées ce lundi ont ainsi constitué les deux temps d’une même journée de deuil : Saint-Germain-des-Prés dans la matinée pour Nicolas Altmayer, puis Saint-Sulpice dans l’après-midi pour Mathilde Favier.

Mathilde Favier et Nicolas Altmayer tués ensemble le 17 août

Mathilde Favier et Nicolas Altmayer sont morts le 17 août dans une collision avec un poids lourd sur la D938, à hauteur d’Airvault, dans les Deux-Sèvres. Le couple circulait à bord d’une voiture lorsqu’une violente collision s’est produite avec le camion arrivant en sens inverse. Tous deux ont été tués sur le coup. Les circonstances précises du drame font depuis l’objet d’investigations. Les premiers éléments de l’enquête ont fait apparaître deux versions contradictoires. Selon les éléments communiqués par le parquet de Niort, le poids lourd aurait effectué une embardée en direction de la voiture avant de franchir la ligne continue séparant les voies de circulation. Le conducteur du camion soutient au contraire que le véhicule de Mathilde Favier et Nicolas Altmayer aurait dévié de sa trajectoire et franchi cette ligne. Une information judiciaire pour « homicide involontaire par conducteur » a été ouverte afin d’établir précisément les circonstances de la collision et les éventuelles responsabilités. À ce stade, aucune responsabilité pénale définitive n’est établie.

Une journée de double adieu à Paris

Quatorze jours après l’accident, les proches de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier leur ont ainsi dit adieu le même jour à Paris. Dans la matinée, le cinéma français s’est largement mobilisé à Saint-Germain-des-Prés autour du producteur de Brice de Nice, OSS 117 et Monsieur Aznavour. Quelques heures plus tard, c’est à Saint-Sulpice que la famille, les amis et les proches de Mathilde Favier se sont réunis. Son cercueil en osier a accompagné cet ultime hommage à celle qui avait occupé pendant des années une place centrale dans l’univers de Dior et de la mode parisienne.