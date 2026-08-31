Obsèques de Nicolas Altmayer et Mathilde Favier: le cinéma réuni à Saint-Germain-des-Prés avant un second adieu à Saint-Sulpice

Deux semaines après leur mort dans un terrible accident de la route, Nicolas Altmayer et Mathilde Favier reçoivent un dernier hommage ce lundi 31 août à Paris. Le producteur de cinéma et la directrice des relations publiques de Christian Dior Couture, décédés ensemble le 17 août dans les Deux-Sèvres, ont des obsèques organisées le même jour, mais lors de deux cérémonies distinctes. Dans la matinée, de très nombreuses personnalités du cinéma se sont retrouvées à Saint-Germain-des-Prés pour Nicolas Altmayer. À 14h30, les proches de Mathilde Favier se réunissent à l’église Saint-Sulpice.

Le cinéma français réuni pour Nicolas Altmayer

La matinée a été consacrée aux obsèques de Nicolas Altmayer, 61 ans. La cérémonie s’est déroulée à l’église Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement de Paris, en présence de sa famille et de nombreuses personnalités venues rendre hommage à l’un des producteurs les plus connus du cinéma français. Jean Dujardin, particulièrement proche de Nicolas Altmayer avec lequel il avait travaillé pendant plus de vingt ans, était présent. Gad Elmaleh, Fabrice Luchini, Gilles Lellouche, Tahar Rahim, Franck Gastambide, Philippe Lacheau, Guillaume Gallienne, Roschdy Zem, José Garcia, Manu Payet, Grand Corps Malade, François Damiens et Mélanie Laurent ont également été aperçus. Plusieurs personnalités de la télévision, de la culture et du monde économique ont également fait le déplacement, parmi lesquelles Claire Chazal, Laurent Delahousse, Alice Taglioni, Nicolas Seydoux, Xavier Niel, Delphine Arnault et Antoine Arnault. Carlo Agostinelli, le fils de Mathilde Favier, était lui aussi présent pour rendre hommage au compagnon de sa mère.

Un dernier hommage à un producteur incontournable

Avec son frère Éric, Nicolas Altmayer avait fondé Mandarin Films, devenue Mandarin & Compagnie. Il avait participé à la production de nombreux succès du cinéma français, parmi lesquels Brice de Nice, la saga OSS 117, Le Petit Nicolas, Potiche, Saint Laurent, Frantz, Les Innocentes, Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu ou encore Monsieur Aznavour. Sa disparition avait provoqué une importante vague d’hommages. Jean Dujardin avait notamment salué « mon producteur, mon ami », tandis que Franck Gastambide avait décrit Nicolas Altmayer comme son « papa du cinéma ». Les deux frères Altmayer avaient reçu en 2017 le prix Daniel Toscan du Plantier, qui récompense chaque année un producteur ayant marqué le cinéma français.

À 14h30, les obsèques de Mathilde Favier à Saint-Sulpice

Quelques heures après la cérémonie consacrée à Nicolas Altmayer, c’est à Mathilde Favier que ses proches doivent dire adieu. Ses obsèques sont célébrées ce lundi à 14h30 à l’église Saint-Sulpice, également située dans le 6e arrondissement de Paris. Mathilde Favier avait 57 ans. Ses enfants Héloïse et Carlo Agostinelli, leur père et leurs frères et sœurs, sa mère ainsi que ses sœurs Victoire de Castellane et Pauline Hénin figurent parmi les proches ayant annoncé son décès et ses obsèques. Figure très connue du monde de la mode et du luxe, Mathilde Favier occupait le poste de directrice des relations publiques de Christian Dior Couture. Au fil des années, elle était devenue une personnalité centrale de la maison, notamment dans ses relations avec les artistes, les célébrités et la presse internationale.

Deux cérémonies le même jour pour le couple

Les familles avaient annoncé quelques jours plus tôt les obsèques de Mathilde Favier et Nicolas Altmayer, en choisissant la même date mais deux cérémonies distinctes. Les deux avis de décès comportaient également un hommage croisé. La famille de Mathilde Favier indiquait « s’associer à la peine des proches de Nicolas Altmayer, disparu aux côtés de Mathilde ». La famille du producteur avait repris la même formule en adressant sa pensée aux proches de Mathilde Favier.

Nicolas Altmayer et Mathilde Favier sont morts ensemble le 17 août

Le couple a perdu la vie le lundi 17 août 2026 dans un accident de la route dans les Deux-Sèvres. Leur voiture est entrée en collision avec un poids lourd sur la D938, à hauteur d’Airvault. Une information judiciaire pour homicide involontaire par conducteur a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances du drame. Les premières constatations et la version donnée par le conducteur du camion divergent sur la trajectoire des deux véhicules ; 14 jours après cet accident mortel, Paris vit donc ce lundi une journée de double adieu. Le cinéma français s’est largement mobilisé dans la matinée autour de Nicolas Altmayer, avant les obsèques de Mathilde Favier cet après-midi à Saint-Sulpice, où le monde de la mode et ses proches sont à leur tour attendus.