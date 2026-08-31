Voile dans l’espace public : Mélenchon et Benjamin Lucas dénoncent une mesure « islamophobe » du RN

La proposition du Rassemblement national d’interdire le port du voile islamique dans l’espace public et de sanctionner les contrevenantes par une amende provoque une vive riposte à gauche. Jean-Luc Mélenchon dénonce une mesure « ignoble », tandis que le député écologiste Benjamin Lucas la qualifie d’« islamophobe ».

Le leader de La France insoumise accuse Marine Le Pen de vouloir « envoyer la police pour faire payer des amendes aux femmes qui portent le voile ». Selon lui, le RN démontre ainsi « qu’il n’a pas changé » et continue de défendre des « obsessions sexistes et islamophobes » destinées, affirme-t-il, à « diviser notre peuple et fracturer la République ».

« La laïcité est une loi de liberté »

Jean-Luc Mélenchon défend au contraire la liberté de porter des signes religieux dans l’espace public. « Le voile, la kippa, les crucifix sont des choix libres dans l’espace public », affirme-t-il, présentant la laïcité comme « une loi de liberté et d’unité du peuple ».

Benjamin Lucas, député des Écologistes, dénonce lui aussi une « mesure islamophobe ». Ces réactions interviennent après les déclarations de Jean-Philippe Tanguy, qui a confirmé que le RN souhaitait sanctionner le port du voile par une amende en cas de victoire de Marine Le Pen à la présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon promet enfin qu’en cas de victoire de son camp en 2027, la priorité des forces de l’ordre serait de « faire leur devoir : arrêter les criminels », plutôt que de « faire la police des vêtements et des croyances ». La question du voile s’installe ainsi déjà comme l’un des sujets les plus explosifs de la campagne présidentielle.