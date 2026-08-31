Entrevue POLITIQUE

Voile dans l’espace public : Mélenchon et Benjamin Lucas dénoncent une mesure « islamophobe » du RN

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Voile dans l’espace public : Mélenchon et Benjamin Lucas dénoncent une mesure « islamophobe » du RN
Voile dans l’espace public : Mélenchon et Benjamin Lucas dénoncent une mesure « islamophobe » du RN

La proposition du Rassemblement national d’interdire le port du voile islamique dans l’espace public et de sanctionner les contrevenantes par une amende provoque une vive riposte à gauche. Jean-Luc Mélenchon dénonce une mesure « ignoble », tandis que le député écologiste Benjamin Lucas la qualifie d’« islamophobe ».

Le leader de La France insoumise accuse Marine Le Pen de vouloir « envoyer la police pour faire payer des amendes aux femmes qui portent le voile ». Selon lui, le RN démontre ainsi « qu’il n’a pas changé » et continue de défendre des « obsessions sexistes et islamophobes » destinées, affirme-t-il, à « diviser notre peuple et fracturer la République ».

« La laïcité est une loi de liberté »

Jean-Luc Mélenchon défend au contraire la liberté de porter des signes religieux dans l’espace public. « Le voile, la kippa, les crucifix sont des choix libres dans l’espace public », affirme-t-il, présentant la laïcité comme « une loi de liberté et d’unité du peuple ».

Benjamin Lucas, député des Écologistes, dénonce lui aussi une « mesure islamophobe ». Ces réactions interviennent après les déclarations de Jean-Philippe Tanguy, qui a confirmé que le RN souhaitait sanctionner le port du voile par une amende en cas de victoire de Marine Le Pen à la présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon promet enfin qu’en cas de victoire de son camp en 2027, la priorité des forces de l’ordre serait de « faire leur devoir : arrêter les criminels », plutôt que de « faire la police des vêtements et des croyances ». La question du voile s’installe ainsi déjà comme l’un des sujets les plus explosifs de la campagne présidentielle.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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