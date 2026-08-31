Olivier Delacroix lance «La Voix d’Olivier» sur RCF Notre Dame: une nouvelle libre antenne quotidienne avec Hélène Corbie

Olivier Delacroix lance « La Voix d’Olivier », une libre antenne quotidienne sur RCF Notre Dame, coanimée par Hélène Corbie. Diffusée chaque soir de 21h à 22h30, l'émission se concentre sur les témoignages des auditeurs, offrant un espace d'échange sur des histoires variées, tout en intégrant des formats numériques sur TikTok et Twitch.

Olivier Delacroix fait sa rentrée à la radio avec un nouveau rendez-vous quotidien. À partir de ce lundi, l’animateur prend les commandes de La Voix d’Olivier sur RCF Notre Dame, une libre antenne diffusée du lundi au vendredi de 21h à 22h30. À ses côtés, la journaliste Hélène Corbie assure la programmation et la coanimation de cette émission entièrement consacrée aux témoignages et aux parcours de vie.

Une heure trente de libre antenne chaque soir

Avec La Voix d’Olivier, Olivier Delacroix retrouve un exercice qu’il connaît particulièrement bien : donner longuement la parole à des anonymes pour raconter leurs histoires, leurs épreuves, leurs rencontres et les événements qui ont bouleversé leur existence. Chaque soir de la semaine, pendant une heure trente, l’animateur et Hélène Corbie recevront ainsi les témoignages d’auditeurs souhaitant partager une partie de leur vie. L’émission entend accueillir aussi bien des récits difficiles que des histoires heureuses ou porteuses d’espoir, avec une place importante accordée à l’écoute et au dialogue. Olivier Delacroix présente lui-même le programme comme une émission consacrée à l’humain, avec une liberté de ton assumée. « Nous allons tout simplement parler ensemble. On va beaucoup parler de vous, on va parler d’humanité et tout cela sans tabou », a-t-il expliqué en annonçant son arrivée sur RCF Notre Dame.

Hélène Corbie aux côtés d’Olivier Delacroix

Pour cette nouvelle émission, Olivier Delacroix sera accompagné par Hélène Corbie. La journaliste ne sera pas seulement présente derrière le micro : elle assure également la programmation du rendez-vous et participe à sa préparation éditoriale. Le tandem n’est pas nouveau. Olivier Delacroix et Hélène Corbie ont déjà travaillé ensemble autour d’une libre antenne diffusée sur Twitch. Cette expérience se poursuit désormais à la radio, avec un rendez-vous régulier cinq soirs par semaine. Hélène Corbie connaît par ailleurs parfaitement l’univers développé par l’animateur autour des témoignages. Elle occupe notamment la fonction de rédactrice en chef de Dans le monde d’Olivier, son autre format consacré aux parcours personnels.

Les auditeurs directement au cœur de l’émission

La particularité de La Voix d’Olivier repose sur la participation des auditeurs. Ceux qui souhaitent témoigner peuvent laisser un message au 01 56 56 44 44 ou contacter l’équipe par courriel à l’adresse libreantenne@rcfnotredame.fr. Ils peuvent ensuite être rappelés afin de préparer leur passage à l’antenne. Le dispositif permet à l’équipe de sélectionner et de préparer les témoignages tout en conservant le principe de la libre antenne. Les récits personnels constituent ainsi la matière première du programme, Olivier Delacroix retrouvant le rôle d’interlocuteur et de confident qui a largement marqué sa carrière à la radio et à la télévision.

RCF Notre Dame mise aussi sur TikTok et Twitch

La diffusion ne se limitera pas à l’antenne traditionnelle de RCF Notre Dame. La radio a choisi de décliner La Voix d’Olivier sur les plateformes numériques afin d’élargir son public. L’émission sera retransmise en direct sur TikTok et Twitch. Les numéros seront ensuite proposés sur la chaîne YouTube Olivier Delacroix Replay ainsi que sur les principales plateformes de podcasts. Un dispositif qui permet au programme de combiner la libre antenne radiophonique traditionnelle avec les usages développés ces dernières années sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo.

Un nouveau chapitre dans la carrière d’Olivier Delacroix

Ce rendez-vous prolonge un parcours largement consacré aux témoignages. Olivier Delacroix s’est notamment imposé auprès du grand public avec Dans les yeux d’Olivier sur France 2, où il est allé pendant de nombreuses années à la rencontre de femmes et d’hommes confrontés à des situations personnelles parfois extrêmement difficiles. À la radio, il a également animé pendant plusieurs saisons La Libre Antenne sur Europe 1, avant de quitter la station. Son arrivée sur RCF Notre Dame lui permet donc de renouer quotidiennement avec ce format, tout en conservant ses activités numériques.

Le lancement accompagne également une rentrée particulièrement chargée pour RCF Notre Dame, qui renforce sa grille avec plusieurs personnalités connues du grand public et de nouveaux rendez-vous quotidiens. Le premier numéro de La Voix d’Olivier est diffusé ce lundi 31 août à partir de 21h. Olivier Delacroix et Hélène Corbie seront ensuite à l’antenne chaque soir, du lundi au vendredi, jusqu’à 22h30.