Accusé de violences conjugales, Jimmy Mohamed reste sur RTL mais disparaît du «Mag de la santé» de France 2

Accusé de violences conjugales par son épouse, Jimmy Mohamed conserve sa chronique quotidienne sur RTL à la rentrée, bien que son émission hebdomadaire soit supprimée. En revanche, France Télévisions a choisi de ne pas le réintégrer dans Le Mag de la santé, dont il sera absent à partir du 7 septembre.

Deux employeurs, deux décisions radicalement différentes. Accusé par son épouse Souailla Mohamed de violences psychologiques et physiques, des accusations qu’il conteste fermement, Jimmy Mohamed conservera sa chronique quotidienne sur RTL à la rentrée. France Télévisions a en revanche choisi de ne pas le faire revenir dans Le Mag de la santé, dont la nouvelle formule débutera le 7 septembre sur France 2. Le médecin reste donc présent à la radio, même si sa place dans la grille de RTL se réduit puisque son émission hebdomadaire avec Flavie Flament s’arrête.

RTL maintient Jimmy Mohamed dans sa matinale

À partir du lundi 24 août, Jimmy Mohamed retrouvera les auditeurs de RTL chaque matin à 8h40 avec Ça va beaucoup mieux, sa chronique consacrée à la santé. La direction de la station justifie cette décision par la situation judiciaire actuelle. Selon RTL, aucune procédure judiciaire ne fait, à ce stade, obstacle à la présence du médecin à l’antenne. La radio assure néanmoins rester attentive à une éventuelle évolution de l’affaire. RTL met également en avant la relation installée depuis plusieurs années entre Jimmy Mohamed et son public. Le médecin intervient quotidiennement sur l’antenne pour donner des conseils concernant notamment l’alimentation, le sommeil, la prévention ou l’activité physique.

Son émission du samedi avec Flavie Flament s’arrête

Jimmy Mohamed ne conserve toutefois pas l’ensemble de ses rendez-vous sur RTL. Ça va beaucoup mieux, l’hebdo, l’émission qu’il présentait le samedi matin avec Flavie Flament depuis 2023, disparaît de la grille. À la place, Flavie Flament animera avec Olivier Dauvers Satisfait ou remboursé, une nouvelle émission consacrée à la consommation et au pouvoir d’achat. Elle sera diffusée le samedi de 9h15 à 10h à partir du 29 août. Jimmy Mohamed reste donc présent quotidiennement dans la matinale, mais perd son rendez-vous hebdomadaire.

France Télévisions a choisi de l’écarter

La décision tranche avec celle prise par France Télévisions. Début juillet, le groupe public avait annoncé la mise en retrait de Jimmy Mohamed après les accusations formulées publiquement par son épouse. Le médecin devait notamment accompagner Flavie Flament dans la nouvelle version du Mag de la santé. Il ne sera finalement pas présent lors du lancement de l’émission sur France 2, le 7 septembre. France Télévisions a depuis annoncé l’arrivée de deux autres médecins aux côtés de Flavie Flament : Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue notamment connu du grand public pour sa participation à Mariés au premier regard, et Diana Kadouch, médecin nutritionniste et médecin du sport. La rentrée audiovisuelle de Jimmy Mohamed se fera donc sans France Télévisions, mais avec RTL.

Son épouse a publié des photos montrant des hématomes

L’affaire a éclaté publiquement plusieurs mois auparavant. Souailla Mohamed, sage-femme de 38 ans et mère de trois enfants, avait une première fois accusé son mari de violences psychologiques en décembre 2025. Le 28 juin 2026, elle a de nouveau pris la parole sur Instagram et a formulé des accusations de violences physiques. Elle a notamment diffusé des photographies sur lesquelles ses bras apparaissaient couverts d’hématomes. Elle affirmait que ces clichés avaient été pris à la fin de l’année 2025. Mariée depuis plus de quinze ans avec Jimmy Mohamed, elle a également évoqué le harcèlement dont elle affirme être victime depuis plusieurs mois et annoncé avoir demandé le divorce.

Jimmy Mohamed nie formellement toute violence

Début juillet, Jimmy Mohamed avait publiquement contesté les accusations portées contre lui : « Je regrette profondément de ne pas avoir réussi à préserver ma famille. En revanche, je le dis de manière très ferme : je n’ai jamais exercé de violences, quelles qu’elles soient, envers la mère de mes enfants. » Le médecin avait également expliqué ne pas vouloir voir son conflit familial exposé publiquement : « Je ne souhaite pas que cette situation personnelle devienne l’objet d’un débat public. Il était simplement important pour moi de dire très clairement où je me situe. » Jimmy Mohamed maintient donc une position sans ambiguïté : il nie avoir exercé des violences envers son épouse.

RTL et France Télévisions prennent deux chemins différents

À quelques semaines de la rentrée, la situation professionnelle du médecin est désormais fixée. France Télévisions poursuit Le Mag de la santé sans lui, tandis que RTL maintient sa chronique quotidienne. Jimmy Mohamed sera ainsi de nouveau entendu chaque matin sur RTL à partir du 24 août, malgré les graves accusations formulées publiquement par son épouse et qu’il réfute.