Déserts médicaux : des consultations dermatologiques par scanner et intelligence artificielle font polémique

Les centres France Dermatologie proposent un dépistage dermatologique via un scanner et une intelligence artificielle pour pallier les délais d'attente. Bien que ce dispositif vise à détecter rapidement les cancers cutanés, les dermatologues soulignent ses limites, ne remplaçant pas une consultation physique et risquant de faussement rassurer les patients.

Face aux délais parfois très longs pour consulter un dermatologue, les centres France Dermatologie proposent un dépistage reposant sur l’imagerie et la télé-expertise. Le patient est photographié sous plusieurs angles par un scanner capable de réaliser une cartographie complète de la peau. Une intelligence artificielle repère les lésions potentiellement suspectes avant que les images soient examinées à distance par un dermatologue.

Le réseau présente ce dispositif comme un moyen de détecter plus rapidement les cancers cutanés dans les territoires touchés par la pénurie de spécialistes. Des centres fonctionnent notamment à Évreux, Gazeran et Bergerac, tandis qu’une ouverture est annoncée à Nice. L’examen est facturé 84 euros et n’est pas remboursé par l’Assurance maladie, le dermatologue chargé de l’interprétation n’étant pas présent dans le centre.

Les dermatologues dénoncent un dépistage incomplet

Le Syndicat national des dermatologues-vénéréologues reconnaît l’intérêt de l’imagerie numérique et de l’intelligence artificielle lorsqu’elles assistent un médecin. Il critique toutefois les dispositifs commerciaux dans lesquels le patient ne bénéficie pas d’une véritable consultation en présence d’un dermatologue. Un scanner ne permet notamment ni de palper une lésion, ni d’interroger complètement le patient, ni d’examiner certaines zones difficiles à photographier.

Les professionnels redoutent également que des résultats rassurants retardent une consultation médicale alors qu’une lésion suspecte peut échapper à l’algorithme ou aux images transmises. L’Ordre national des pharmaciens avait déjà alerté sur des signalements de patients faussement rassurés par des systèmes associant dermatoscope, intelligence artificielle et télé-expertise. Ces outils peuvent donc améliorer l’orientation des patients, mais ils ne doivent pas être considérés comme un remplacement complet de l’examen clinique réalisé par un dermatologue.