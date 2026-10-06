Jordan Bardella affirme que Mediapart contacte ses amis d’enfance lorsqu’il avait entre 12 et 16 ans pour tenter de lui nuire

Jordan Bardella contre-attaque à nouveau dans l’affaire des messages antisémites que Mediapart lui attribue. Ce mardi, le président du Rassemblement national a répondu publiquement au média et assure que les révélations publiées depuis une semaine n’ont pas produit l’effet escompté auprès de l’opinion. « Leurs manipulations ne prennent pas auprès des Français », a-t-il déclaré, tout en maintenant qu’il n’est pas l’auteur des messages qui lui sont attribués.

Le président du RN a également livré une information nouvelle sur les investigations actuellement menées autour de son passé. Selon lui, Mediapart cherche désormais à remonter jusqu’à son enfance et contacte des personnes qu’il fréquentait lorsqu’il avait entre 12 et 16 ans afin d’obtenir de nouveaux éléments. Une période encore antérieure aux conversations de 2013 au cœur de l’affaire actuelle.

« Leurs manipulations ne prennent pas auprès des Français »

Jordan Bardella affiche donc ce mardi une ligne offensive. Alors que Mediapart maintient l’authenticité des éléments publiés et leur attribution au président du RN, celui-ci considère que l’affaire ne convainc pas les Français et continue de présenter les révélations comme une entreprise destinée à lui nuire politiquement.

« Leurs manipulations ne prennent pas auprès des Français », a-t-il affirmé. Une appréciation politique formulée par Jordan Bardella lui-même, qui intervient alors que plusieurs responsables du RN développent désormais publiquement le même argument.

Sébastien Chenu avait ainsi déclaré quelques heures auparavant : « La manipulation de Mediapart ne prend pas, ne marche pas », avant d’assurer qu’il y avait « zéro impact parce que personne n’y a jamais cru ».

Mais Jordan Bardella a surtout révélé ce mardi ce qu’il présente comme une nouvelle étape dans les investigations du média. Selon lui, les recherches ne se limitent plus à ses premières années au Front national ou aux personnes avec lesquelles il échangeait en 2013.

« Mediapart est en ce moment en train de contacter mes copains quand j’avais entre 12 et 16 ans pour obtenir davantage de pièces », a-t-il déclaré.

Né le 13 septembre 1995, Jordan Bardella avait entre 12 et 16 ans entre 2007 et 2012. Si ses déclarations sont exactes, les recherches évoquées remonteraient donc jusqu’à une période précédant son adhésion au Front national en 2012 et les conversations privées de 2013 publiées par Mediapart.

À ce stade, aucun nouvel élément concernant cette période comprise entre ses 12 et 16 ans n’a été rendu public par le média. Jordan Bardella présente ces démarches comme la poursuite des recherches entreprises contre lui.

Une nouvelle étape après une semaine d’affrontement

Cette déclaration arrive huit jours après le début de l’affaire des messages attribués à Jordan Bardella⁠. Mediapart affirme avoir retrouvé plusieurs conversations privées dans lesquelles l’actuel président du RN aurait tenu, à partir de 2013, des propos antisémites et complotistes. Jordan Bardella avait alors 17 ans.

Parmi les propos publiés figure notamment la phrase « Toutes les banques sont détenues par des juifs ». Jordan Bardella conteste depuis le début être l’auteur de ces messages et a dénoncé des « faux grossiers », puis des « montages grossiers » et des « pseudo-preuves ».

Mediapart a ensuite publié les éléments sur lesquels repose son enquête. Le média affirme notamment que des conversations Messenger ont été récupérées à partir des données fournies par Meta à l’un des anciens interlocuteurs du compte et qu’un commissaire de justice a constaté l’extraction. Mediapart maintient depuis que les messages sont authentiques et attribuables à Jordan Bardella.

Bardella maintient ses accusations contre Mediapart

La publication de ces nouveaux éléments n’a pas modifié la position de Jordan Bardella. Le président du RN a engagé une procédure pour diffamation et annoncé une nouvelle action pour faux et usage de faux. Il avait également accusé Mediapart d’être engagé dans une « guerre totale » contre le Rassemblement national⁠.

Marine Le Pen continue de soutenir le président du RN. Plusieurs dirigeants du parti reprennent désormais publiquement l’idée que l’affaire aurait peu d’effet dans l’opinion. Le Monde rapporte également que des responsables du RN considèrent en interne l’impact des révélations comme limité, tandis que Mediapart défend la solidité de son enquête.

La bataille se poursuit désormais jusque dans l’entourage d’enfance de Bardella

La prise de parole de ce mardi apporte ainsi un élément supplémentaire au dossier. Jordan Bardella affirme désormais que Mediapart recherche des témoignages et des documents auprès de personnes qui le connaissaient avant même ses débuts en politique.

Le président du RN oppose à ces investigations deux arguments : il continue de nier être l’auteur des messages publiés et affirme désormais que « leurs manipulations ne prennent pas auprès des Français ». Mediapart, de son côté, maintient ses révélations et l’attribution des conversations. Après une semaine d’affrontement autour des messages de 2013 et de leur authentification, les investigations évoquées par Bardella remonteraient désormais jusqu’à ses années de collège.