Hubert Falco, ancien maire de Toulon, sera jugé le 18 décembre pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêts, liés aux promotions de son beau-fils au sein de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Cette affaire suit sa condamnation précédente pour des infractions similaires, modifiant le paysage politique local.

L’ancien maire de Toulon, Hubert Falco, comparaîtra le 18 décembre prochain devant le tribunal correctionnel de Toulon pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics. Déjà condamné dans l’affaire dite du « frigo de Falco », l’ancien élu est cette fois poursuivi pour les conditions de recrutement et de promotion de son beau-fils au sein de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Deux autres personnes devront également répondre devant la justice.

Une nouvelle affaire judiciaire attend Hubert Falco. Le parquet de Toulon a confirmé le renvoi de l’ancien maire devant le tribunal correctionnel pour des faits présumés liés à l’emploi de Michaël de Peretti, le fils de sa compagne, devenue son épouse en 2018. Selon les éléments communiqués par le procureur de la République, Raphaël Balland, ce dernier avait été recruté en avril 2016 comme chauffeur-vaguemestre au sein de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, alors présidée par Hubert Falco. Il aurait ensuite bénéficié de plusieurs promotions internes, dont une titularisation comme technicien territorial, avant d’être mis à disposition de la Villa Noailles, centre d’art contemporain situé à Hyères, en avril 2023. La justice cherche désormais à déterminer si ces décisions ont été prises dans des conditions régulières et si elles ont entraîné une utilisation irrégulière de fonds publics.

Les investigations portent notamment sur le parcours professionnel du beau-fils de l’ancien maire. Les documents judiciaires évoquent des promotions jugées « atypiques », accompagnées d’augmentations de rémunération, malgré de nombreux arrêts de travail, des évaluations professionnelles peu favorables et un absentéisme considéré comme important. Hubert Falco devra également répondre d’une décision prise en 2018 concernant la promotion de la compagne de Michaël de Peretti au sein des services administratifs de la métropole. Selon les éléments de la procédure, cette dernière aurait travaillé seulement dix mois sur une période de six ans et trois mois, en raison de nombreux arrêts maladie. Le beau-fils de l’ancien élu sera jugé pour recel de prise illégale d’intérêts et de détournement de fonds publics, tandis que sa compagne comparaîtra pour recel de prise illégale d’intérêts. Les trois prévenus bénéficient de la présomption d’innocence.

Une nouvelle affaire après la condamnation du « frigo de Falco »

Cette procédure intervient alors qu’Hubert Falco a déjà été définitivement condamné dans une autre affaire de détournement de fonds publics. En avril 2023, le tribunal correctionnel de Marseille l’avait reconnu coupable de recel de détournement de fonds publics pour avoir bénéficié de repas et de prestations de pressing financés par le conseil départemental du Var, alors qu’il n’en était plus le président. Cette affaire, surnommée « le frigo de Falco », avait provoqué un séisme politique local. La peine d’inéligibilité prononcée avec exécution provisoire avait entraîné son départ immédiat de la mairie de Toulon et de la présidence de la métropole, après plus de vingt années à la tête de la ville. En mai 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait prononcé une peine de dix-huit mois de prison avec sursis, 30 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité. La Cour de cassation avait ensuite rejeté son pourvoi en mai 2025, rendant cette condamnation définitive.

Figure historique de la droite varoise, Hubert Falco avait conquis la mairie de Toulon en 2001 avant d’être réélu à plusieurs reprises dès le premier tour. Ancien ministre et sénateur, il avait progressivement quitté Les Républicains pour se rapprocher de la majorité présidentielle d’Emmanuel Macron. Sa condamnation avait profondément modifié les équilibres politiques locaux, mettant fin à une longue période de domination municipale. Le nouveau procès du 18 décembre constitue donc une étape judiciaire importante pour l’ancien élu, même si les faits examinés sont distincts de ceux ayant conduit à sa précédente condamnation. Les magistrats devront établir la réalité des infractions reprochées, examiner les décisions administratives contestées et déterminer les éventuelles responsabilités individuelles. À ce stade, aucune culpabilité ne peut être retenue dans cette nouvelle affaire avant le jugement du tribunal.