Pologne : l’auteur de la tuerie de Cracovie est mort des suites de ses blessures

Michał O., auteur de la fusillade à Cracovie, est décédé des suites de ses blessures, entraînant la fin des poursuites judiciaires à son encontre. Les investigations se concentrent désormais sur les circonstances de l'attaque et l'assassinat de trois membres de sa famille, avec des liens éventuels à des idéologies d'extrême droite.

L’auteur de la fusillade meurtrière commise samedi en plein centre de Cracovie⁠ a succombé à ses blessures, a annoncé la police polonaise ce lundi matin. Grièvement blessé lors de son interpellation, l’assaillant avait été hospitalisé dans un état critique. Son décès met fin à toute possibilité de procès à son encontre, mais les investigations se poursuivent pour établir les circonstances exactes de l’attaque et ses motivations.

Le suspect de 24 ans est décédé à l’hôpital

Identifié comme Michał O., un ressortissant polonais de 24 ans originaire d’Ostrowiec Świętokrzyski, l’assaillant avait été touché par les tirs des policiers lors de son interpellation samedi après-midi. Transporté à l’hôpital dans un état critique, il avait subi plusieurs interventions chirurgicales. Il est mort dans la matinée de ce lundi, deux jours après la fusillade.

La police de Petite-Pologne a confirmé son décès dans un communiqué publié sur X : « Nous vous informons que l’auteur des événements tragiques est décédé ce matin à l’hôpital. » L’homme n’avait pas pu être interrogé en raison de la gravité de ses blessures. Le Parisien +1

Six personnes tuées et quinze blessées sur la place du Marché

Samedi, peu après 15 heures, Michał O. avait pénétré en voiture sur la place du Marché Principal, au cœur du centre historique de Cracovie. Armé notamment d’un fusil semi-automatique de type AR-15, il avait ouvert le feu sur des passants, apparemment choisis au hasard, dans ce quartier particulièrement fréquenté par les habitants et les touristes.

Six personnes, quatre femmes et deux hommes, ont été tuées. Quinze autres ont été blessées, dont deux policiers. L’assaillant avait poursuivi ses tirs avant d’être neutralisé par les forces de l’ordre à quelques rues de la place. Les enquêteurs ont retrouvé plusieurs armes à feu et des munitions dans son véhicule. Le Parisien +1

Ses parents et sa sœur retrouvés morts à leur domicile

Quelques heures après l’attaque, les policiers avaient découvert trois autres corps au domicile familial du suspect, à Ostrowiec Świętokrzyski, à environ 150 kilomètres de Cracovie. Les victimes étaient son père, âgé de 53 ans, sa mère, âgée de 52 ans, et sa sœur, âgée de 21 ans. Tous trois présentaient des blessures compatibles avec des tirs d’arme à feu.

Les enquêteurs soupçonnent Michał O. d’avoir également assassiné les trois membres de sa famille avant de se rendre à Cracovie. Si cette responsabilité est confirmée, le nombre de personnes tuées par le jeune homme atteindrait neuf, sans compter son propre décès. Sept armes à feu ont été découvertes au domicile familial. SNRT News +1

Une enquête pour terrorisme et des sympathies d’extrême droite

Le ministre polonais de l’Intérieur, Marcin Kierwiński, avait décrit le suspect comme un homme « fasciné par les idéologies d’extrême droite ». Les autorités ont évoqué des convictions radicales et ultranationalistes, sans établir à ce stade d’appartenance à une organisation terroriste. Le jeune homme ne possédait pas d’antécédents judiciaires connus et disposait d’une autorisation de détention d’armes.

Le parquet polonais a ouvert une enquête pour des faits à caractère terroriste. Les investigations portent sur les six assassinats commis dans le centre de Cracovie, les tentatives de meurtre visant plusieurs autres personnes et la mort des trois membres de la famille du suspect. Les policiers cherchent notamment à déterminer ses motivations et à vérifier s’il a bénéficié de complicités. SNRT News +1

Deux jours de deuil national en Pologne

Le président polonais Karol Nawrocki a décrété deux jours de deuil national, dimanche et lundi, en hommage aux victimes. Les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments publics. La ville de Cracovie a prolongé le deuil jusqu’au mercredi 11 novembre.

Le Premier ministre Donald Tusk s’était rendu sur place samedi soir pour participer à une réunion de crise avec plusieurs membres du gouvernement et les responsables des services de sécurité. La mort de Michał O. prive désormais les enquêteurs de son témoignage. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances des neuf meurtres qui lui sont attribués et établir les raisons de son passage à l’acte.