Une fusillade à Cracovie cause cinq morts et douze blessés, un tireur agissant depuis une voiture. Après échanges de tirs, il est blessé par la police. Une enquête est ouverte pour déterminer ses motivations tandis que des mesures de sécurité sont renforcées dans le centre touristique majeur de la ville.

Une fusillade a fait au moins cinq morts et douze blessés ce samedi après-midi sur la place principale de Cracovie, dans le sud de la Pologne. Un homme armé a ouvert le feu sur des passants depuis une voiture, en plein cœur du centre historique de la ville, très fréquenté par les touristes. Le suspect a été blessé par les policiers lors d’un échange de tirs, avant d’être transporté à l’hôpital. Deux policiers figurent parmi les blessés.

Un homme tire au hasard sur les passants depuis sa voiture

Les premiers signalements ont été enregistrés vers 15 heures, heure locale, lorsqu’un automobiliste armé a pénétré sur le Rynek Główny, la grande place du marché de Cracovie. L’homme a commencé à tirer sur des personnes présentes dans les rues, notamment à proximité de la rue Sławkowska, qui débouche sur cette place emblématique de la vieille ville.

Selon les premières constatations, l’assaillant portait une tenue de type militaire et utilisait une arme longue de type militaire. Il aurait visé des passants sans distinction, provoquant un mouvement de panique dans ce quartier historique particulièrement fréquenté le week-end.

Un conducteur de tramway a également signalé que son véhicule avait été pris pour cible. La vitre de sa cabine a été brisée par un projectile. Plusieurs commerces situés à proximité des lieux de la fusillade ont également subi des dégâts.

Le tireur blessé lors d’un échange de tirs avec les policiers

Les forces de l’ordre ont rapidement engagé une opération pour neutraliser l’assaillant. Celui-ci a échangé des coups de feu avec les policiers lors de son interpellation, à une courte distance de la place principale. Deux fonctionnaires ont été blessés pendant l’opération.

Le suspect a finalement été touché par les tirs des policiers. Il a été pris en charge par les secours et transporté à l’hôpital. Contrairement aux premières informations faisant état de sa mort, les autorités ont confirmé qu’il avait été blessé et non tué.

Les enquêteurs ont découvert d’autres armes ainsi que des munitions dans son véhicule. D’après les premières déclarations de la police, l’homme aurait agi seul et ne représenterait plus de danger pour la population.

Cinq morts, au moins douze blessés et un important dispositif de secours

Le bilan communiqué par les autorités polonaises fait état de cinq personnes tuées et d’au moins douze blessés. Les premières informations avaient initialement évoqué deux morts et une dizaine de blessés, avant que le nombre de victimes ne soit revu à la hausse.

De nombreuses ambulances, des véhicules de police et des équipes de secours ont été déployés dans le centre de Cracovie. Un hélicoptère médicalisé a également atterri sur la grande place pour participer à la prise en charge des victimes. Les opérations de secours ont notamment été menées aux abords de la basilique Sainte-Marie.

La police a sécurisé plusieurs rues du centre historique, tandis que des opérations ont également été signalées dans le secteur de la rue Dietla. Les autorités municipales ont demandé aux habitants et aux touristes de ne pas s’approcher des zones concernées afin de laisser les secours travailler.

Donald Tusk réagit, une enquête ouverte sur les motivations du tireur

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a réagi à la fusillade en annonçant qu’il suivait personnellement la situation. « Je suis régulièrement informé par le ministre de l’Intérieur de la situation à Cracovie après cette tragique fusillade. La police examine le contexte et toutes les circonstances de l’attaque », a-t-il déclaré.

Le président polonais Karol Nawrocki a également exprimé son soutien aux victimes, aux blessés et à leurs familles. Le chef du Bureau de la sécurité nationale a été envoyé à Cracovie pour suivre la situation.

Le ministre de la Justice, Waldemar Żurek, a confirmé la mobilisation des procureurs, de la police et des services compétents pour établir les circonstances exactes des faits et engager les poursuites judiciaires.

À ce stade, les motivations de l’assaillant restent inconnues. Les autorités n’ont pas établi de caractère terroriste à cette fusillade. Les investigations doivent notamment déterminer comment le suspect s’est procuré ses armes et ce qui l’a poussé à ouvrir le feu sur des passants.

La fusillade a frappé l’un des sites touristiques les plus fréquentés de Pologne. Cracovie, deuxième ville du pays, accueille environ 15 millions de visiteurs par an, dont une grande partie traverse le Rynek Główny, au cœur de son centre historique.