À Manchester, un procès débute pour neuf hommes impliqués dans des violences sexuelles contre une femme droguée par son mari pendant plus de vingt ans. Ce dernier a reconnu plusieurs infractions graves, incluant viols et agressions. L'affaire met en lumière des problématiques de consentement et la violence conjugale, soulevant des questions cruciales sur la responsabilité pénale.

Un nouveau procès pour violences sexuelles s’est ouvert lundi 2 novembre 2026 à Manchester, au Royaume-Uni. Neuf hommes comparaissent pour leur implication présumée dans des agressions commises contre une femme droguée à son insu par son mari pendant plus de vingt ans. Ce dernier a déjà reconnu de nombreuses infractions, notamment des viols et la diffusion d’images intimes sans consentement. L’affaire rappelle celle des viols de Mazan, qui avait profondément bouleversé la France.

Une affaire de violences sexuelles d’une ampleur exceptionnelle secoue la justice britannique. Devant la Crown Court de Manchester, neuf hommes sont jugés depuis ce lundi 2 novembre pour des infractions sexuelles présumées commises contre une même femme. Son mari, un homme d’une soixantaine d’années originaire de la région de Stockport, dans le Grand Manchester, a déjà reconnu l’avoir droguée, violée et agressée sexuellement pendant plus de deux décennies.

Selon les éléments présentés à la justice, les faits remontent à 2004 et se seraient poursuivis jusqu’en octobre 2025. L’homme aurait administré des substances à son épouse afin de la rendre inconsciente ou incapable de résister, avant de commettre des agressions sexuelles. Il aurait également permis à d’autres hommes de participer à ces violences. Les enquêteurs ont découvert une importante quantité de photographies et de vidéos sur ses appareils électroniques, ainsi que des éléments documentant les agressions.

Des années de violences commises dans le cadre conjugal

L’enquête a révélé un système de violences qui se serait installé au fil des années au domicile familial. Le mari a reconnu des faits de viol, d’agression sexuelle, de tentative de viol et d’administration de substances destinées à neutraliser son épouse. Il a également admis avoir partagé des images intimes de celle-ci sans son consentement.

Lors d’une audience en septembre, il avait reconnu 60 chefs d’accusation. La victime, présente au tribunal aux côtés de membres de sa famille, avait assisté à ses déclarations de culpabilité. L’identité du mari n’est pas rendue publique par les médias britanniques afin de préserver l’anonymat de son épouse, conformément aux protections prévues pour les victimes de violences sexuelles en Angleterre et au pays de Galles.

La découverte de nombreuses images et vidéos constitue un élément central de l’enquête. Ces fichiers permettraient notamment de documenter certains faits et d’établir les liens entre plusieurs personnes mises en cause. Les investigations portent également sur les échanges entre le mari et les hommes soupçonnés d’avoir participé aux agressions.

Neuf hommes jugés, quatre autres ont déjà reconnu des infractions

Le procès ouvert à Manchester concerne neuf accusés âgés de 28 à 70 ans. Tous contestent les accusations portées contre eux. La justice devra déterminer leur éventuelle responsabilité individuelle dans les faits examinés, en tenant compte des éléments matériels, des échanges retrouvés et des témoignages.

Quatre autres hommes ont déjà reconnu des infractions sexuelles en lien avec cette affaire. Parmi eux figurent notamment Karl Lindsay, ancien dirigeant du club de football Taunton Town FC, et Graham Brougham, âgé de 74 ans. Les différentes procédures illustrent la complexité d’un dossier impliquant de nombreux protagonistes et des faits présumés étalés sur plusieurs années.

Les audiences doivent se poursuivre pendant plusieurs semaines, avec une durée de procès envisagée jusqu’à la fin du mois de janvier 2027. Les neuf hommes actuellement jugés bénéficient de la présomption d’innocence tant qu’aucune décision définitive n’a établi leur culpabilité.

Une affaire qui rappelle les viols de Mazan

Les similitudes avec l’affaire de Gisèle Pelicot, en France, sont particulièrement frappantes. Dans les deux dossiers, des femmes ont été victimes de violences sexuelles commises dans un cadre conjugal, avec l’utilisation présumée de substances destinées à les priver de leur capacité à consentir ou à résister.

En décembre 2024, Dominique Pelicot avait été condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir drogué son épouse pendant des années et organisé des viols commis par d’autres hommes. Ce procès avait contribué à attirer l’attention internationale sur la soumission chimique, les violences sexuelles au sein du couple et la responsabilité des auteurs.

Au Royaume-Uni, les autorités policières soulignent également la difficulté pour les victimes d’identifier des agressions lorsqu’elles ont été droguées. L’absence de souvenirs précis ou de preuves immédiatement disponibles ne signifie pas qu’aucune violence n’a été commise.

La question du consentement au cœur des débats

Au-delà des responsabilités pénales individuelles, le procès de Manchester met en lumière la question fondamentale du consentement. Une personne inconsciente ou privée de sa capacité de discernement ne peut pas consentir librement à une relation sexuelle. Le fait que les agressions présumées aient eu lieu dans un cadre conjugal ne modifie en rien cette exigence.

Les enquêteurs doivent désormais établir le rôle exact de chacun des accusés et déterminer dans quelles circonstances les faits ont été commis. L’analyse des fichiers numériques, des communications et des témoignages devrait occuper une place importante dans les débats.

Cette affaire constitue un nouveau dossier majeur de violences sexuelles par soumission chimique devant la justice britannique. Elle rappelle que ces crimes peuvent être commis pendant de longues périodes, parfois au sein même du foyer, et que leur découverte nécessite des investigations particulièrement complexes. Le procès devra permettre d’établir les responsabilités des hommes qui contestent encore les faits, tout en préservant les droits et la dignité de la victime.