Esclavage : Londres envisage des excuses officielles, mais refuse toute réparation financière

Le Royaume-Uni pourrait présenter des excuses officielles pour son rôle dans la traite transatlantique des esclaves. Le Premier ministre britannique Andy Burnham s’est déclaré ouvert à cette possibilité, tout en excluant catégoriquement le versement de réparations financières aux pays concernés. Cette prise de position, rendue publique vendredi 30 octobre, intervient à quelques jours du sommet du Commonwealth organisé à Antigua-et-Barbuda, où la question de l’héritage colonial britannique devrait occuper une place importante. Elle marque une évolution dans le discours de Londres, longtemps réticent à envisager des excuses formelles au nom de l’État.

Dans une tribune publiée par la presse britannique, Andy Burnham a reconnu la responsabilité historique du Royaume-Uni dans la déportation et l’exploitation de millions d’Africains réduits en esclavage. Le dirigeant travailliste a exprimé sa tristesse et ses regrets face aux souffrances provoquées par ce commerce, dont les conséquences continuent, selon lui, de peser sur les sociétés contemporaines. Il propose désormais l’ouverture d’un dialogue structuré avec les États et les organisations qui réclament une reconnaissance officielle de cette histoire. Toutefois, le chef du gouvernement refuse d’engager le contribuable britannique dans un processus d’indemnisation. Il considère que les générations actuelles ne peuvent être tenues financièrement responsables d’actes commis plusieurs siècles auparavant, dans un contexte juridique et historique différent.

Les pays des Caraïbes réclament davantage qu’une reconnaissance symbolique

Cette ouverture a reçu un accueil prudent de plusieurs dirigeants caribéens. La Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a salué la volonté britannique d’engager une discussion, tout en rappelant que les désaccords sur les réparations demeuraient importants. La Jamaïque et Antigua-et-Barbuda ont également accueilli favorablement la perspective d’un dialogue. Depuis plusieurs années, les États membres de la Communauté caribéenne défendent un programme de justice réparatrice comprenant notamment des excuses officielles, des investissements dans l’éducation et la santé, des mesures de développement économique et différentes formes de compensation. Pour ces pays, la reconnaissance des crimes du passé ne peut être dissociée de leurs conséquences économiques et sociales. Certaines organisations estiment ainsi qu’une déclaration d’excuses, sans engagements concrets, resterait insuffisante.

Plutôt que des indemnisations directes, Andy Burnham souhaite privilégier une initiative destinée à alléger le poids de la dette des pays les plus vulnérables du Commonwealth. L’ancien Premier ministre Gordon Brown doit participer à ce travail, qui pourrait associer des institutions financières internationales et permettre un rééchelonnement des remboursements à des conditions plus favorables. Le débat se déroule parallèlement à la visite du roi Charles III dans les Caraïbes. Le souverain, qui a déjà reconnu les atrocités de l’esclavage, doit participer au sommet réunissant les représentants des 56 États membres du Commonwealth du 1er au 4 novembre. Si le gouvernement britannique envisage désormais des excuses officielles, aucune décision définitive n’a encore été annoncée. Les prochaines discussions permettront de déterminer si cette évolution diplomatique peut déboucher sur des engagements acceptables pour les anciennes colonies britanniques, qui réclament depuis plusieurs décennies une reconnaissance plus complète des conséquences de la traite esclavagiste.