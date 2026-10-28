Royaume-Uni : le gouvernement augmente la surtaxe sur les bénéfices des banques pour renflouer les finances publiquesRoyaume-Uni : le gouvernement augmente la surtaxe sur les bénéfices des banques pour renflouer les finances publiques

Le gouvernement britannique augmente la surtaxe sur les bénéfices des banques pour renforcer ses recettes fiscales. Face à des contraintes budgétaires, cette mesure vise à alléger la pression sur les ménages tout en soulevant des inquiétudes sur la compétitivité de Londres en tant que centre financier international. Les banques pourraient voir leur rentabilité affectée.

Le gouvernement britannique a annoncé une augmentation de la surtaxe appliquée aux bénéfices des banques dans le cadre de sa politique budgétaire. Cette mesure vise à accroître les recettes fiscales de l’État alors que Londres cherche à réduire ses déséquilibres financiers sans alourdir davantage la pression sur les ménages. Le secteur bancaire, dont les résultats ont bénéficié ces dernières années de taux d’intérêt élevés, est ainsi appelé à contribuer davantage au financement des dépenses publiques. Une décision qui pourrait toutefois provoquer des tensions avec les établissements financiers et relancer le débat sur la compétitivité de la place de Londres.

Au Royaume-Uni, les banques sont soumises à l’impôt sur les sociétés, auquel s’ajoute une surtaxe spécifique sur leurs bénéfices dépassant un certain seuil. Avant les nouvelles dispositions annoncées, cette surtaxe était fixée à 3 %, en complément du taux normal de l’impôt sur les sociétés pouvant atteindre 25 %. Ce régime particulier avait été instauré afin de faire contribuer davantage le secteur financier aux recettes publiques. Son renforcement intervient dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, marqué par le coût du service de la dette, les besoins de financement des services publics et la nécessité de soutenir la croissance économique. Pour le gouvernement, taxer davantage les profits bancaires permettrait de dégager des ressources supplémentaires sans recourir exclusivement à des hausses d’impôts touchant directement les consommateurs.

Une décision qui pourrait peser sur l’attractivité financière de Londres

L’annonce intervient alors que les grandes banques britanniques cherchent à préserver leur rentabilité et leur capacité d’investissement. Les établissements financiers soulignent régulièrement que leur contribution fiscale dépasse le seul impôt sur les bénéfices, notamment en raison des prélèvements spécifiques au secteur et des charges supportées par leurs activités. Une augmentation de la surtaxe pourrait réduire les profits disponibles pour rémunérer les actionnaires, renforcer les fonds propres ou financer certains projets. Les représentants de l’industrie bancaire pourraient également mettre en avant le risque de voir certaines activités se développer dans des places financières concurrentes, notamment à New York ou dans d’autres centres européens. La portée réelle de ces conséquences dépendra cependant du nouveau taux retenu, des seuils d’application et des éventuelles mesures d’accompagnement.

Pour le gouvernement britannique, l’enjeu consiste à trouver un équilibre entre la nécessité de restaurer les finances publiques et celle de préserver un secteur stratégique pour l’économie nationale. La City de Londres demeure un centre financier international majeur, dont les activités génèrent des emplois, des investissements et d’importantes recettes fiscales. Une taxation supplémentaire pourrait contribuer à financer les priorités budgétaires de l’État, mais elle soulève également la question de ses effets à moyen terme sur les décisions des banques. Les économistes rappellent par ailleurs qu’une hausse d’impôt supportée par les établissements financiers peut, selon les conditions de concurrence, être partiellement répercutée sur leurs clients ou leurs actionnaires. Les prochaines précisions budgétaires permettront de mesurer l’ampleur de cette réforme et ses conséquences pour le secteur. À travers cette décision, Londres confirme en tout cas sa volonté de solliciter davantage les grandes entreprises financières pour répondre à ses besoins de financement.