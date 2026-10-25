Allemagne : le «Nid d’Aigle» d’Hitler ravagé par un incendie criminel, un suspect de 33 ans interné en psychiatrie

Le "Nid d’Aigle" a été presque entièrement détruit par un incendie, suspecté d'être criminel, en raison de l'interpellation d'un homme de 33 ans. Placé en établissement psychiatrique, son mobile politique est examiné. Les autorités bavaroises envisagent de reconstruire ce monument historique, prisé par des centaines de milliers de visiteurs chaque année.

Le « Nid d’Aigle », ancien bâtiment de réception d’Adolf Hitler perché à 1 834 mètres d’altitude dans les Alpes bavaroises, a été presque entièrement détruit par un violent incendie dans la nuit de vendredi à samedi. Ce monument historique, construit sous le régime nazi, a été ravagé par les flammes malgré la mobilisation de près de 200 secouristes. Un Allemand de 33 ans a été interpellé à proximité des lieux. Soupçonné d’avoir volontairement provoqué l’incendie, il a été placé dans un établissement psychiatrique sur décision judiciaire. Les enquêteurs examinent également la possibilité d’un mobile politique.

Un incendie dévastateur à plus de 1 800 mètres d’altitude

L’alerte a été donnée vendredi, vers 21h50, lorsqu’un détecteur de fumée a signalé un incendie dans le Kehlsteinhaus, situé au sommet de l’Obersalzberg, près de Berchtesgaden, dans le sud de l’Allemagne. Lorsque les premiers pompiers sont arrivés, le bâtiment était déjà entièrement embrasé. Les flammes, visibles à plusieurs kilomètres, ont rapidement gagné la toiture et les différentes parties de l’édifice.

Les conditions météorologiques ont considérablement compliqué les opérations de secours. À cette altitude, les pompiers ont dû affronter des températures particulièrement basses, des chutes de neige et de violentes rafales de vent. L’accès au bâtiment, situé sur un éperon rocheux, a également ralenti l’acheminement du matériel. Environ 180 secouristes ont été mobilisés, tandis qu’une cinquantaine de policiers sécurisaient les environs. Aucun blessé n’a été signalé.

Samedi, les équipes de secours continuaient de lutter contre les derniers foyers. Les risques d’effondrement empêchaient les pompiers et les enquêteurs de pénétrer dans certaines parties du bâtiment. Les premières constatations faisaient état de destructions considérables, laissant craindre la disparition d’une grande partie de cet édifice historique.

Un motard de 33 ans arrêté, la piste criminelle privilégiée

Les circonstances de l’incendie ont rapidement conduit les enquêteurs à privilégier la piste d’un acte volontaire. Alors qu’ils montaient vers le Kehlsteinhaus, les secours ont croisé un homme circulant sur une moto dépourvue de plaque d’immatriculation. Son comportement a attiré leur attention et il a été interpellé sur la route menant au bâtiment.

Le suspect est un ressortissant allemand de 33 ans, domicilié à Berlin, mais ayant des attaches dans la région de Berchtesgaden. Les investigations menées par la police criminelle et le parquet de Traunstein ont renforcé les soupçons pesant sur lui. Le procureur Rainer Vietze a expliqué que les enquêteurs retenaient l’hypothèse d’un incendie volontaire.

Un premier examen psychiatrique a mis en évidence des troubles psychiques chez le suspect. Le parquet a demandé son placement provisoire dans un établissement psychiatrique sécurisé, une mesure acceptée par un juge samedi. Cette décision judiciaire ne constitue pas une condamnation pénale.

Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer les motivations exactes de cet acte. La possibilité d’un mobile politique est également examinée, compte tenu du passé du bâtiment et de son association avec le régime national-socialiste. Aucun élément communiqué ne confirme cette hypothèse à ce stade. Les autorités n’ont signalé aucun autre suspect.

Un bâtiment construit pour Hitler et les dignitaires nazis

Achevé en 1938, le Kehlsteinhaus avait été conçu comme un lieu de réception prestigieux destiné à Adolf Hitler, aux responsables du IIIe Reich et à leurs invités étrangers. Sa construction, à une altitude de 1 834 mètres, constituait une prouesse technique pour l’époque. L’édifice dominait les montagnes bavaroises et offrait une vue panoramique sur les Alpes.

Contrairement à une idée répandue, le Nid d’Aigle n’était pas la résidence principale ni même la résidence secondaire habituelle d’Hitler. Le dictateur séjournait essentiellement au Berghof, une propriété située plus bas sur l’Obersalzberg. Il ne s’est rendu qu’à de rares occasions au Kehlsteinhaus, qui servait davantage aux réceptions officielles et aux rencontres entre dignitaires nazis.

Le bâtiment appartenait à un vaste ensemble de propriétés aménagées par le régime autour de Berchtesgaden, devenu l’un des centres de pouvoir du IIIe Reich. Contrairement au Berghof, détruit après la guerre, le Kehlsteinhaus avait échappé aux destructions et conservé une grande partie de sa structure d’origine.

La conservation des bâtiments liés au nazisme reste un sujet sensible en Allemagne et en Autriche. La maison natale d’Adolf Hitler, située à Braunau am Inn, a notamment fait l’objet d’un projet de transformation en commissariat de police, afin d’empêcher qu’elle devienne un lieu de rassemblement pour les nostalgiques du régime nazi.

Un site touristique fréquenté par des centaines de milliers de visiteurs

Depuis 1952, l’ancien bâtiment nazi était exploité comme restaurant panoramique et lieu de visite touristique. Une exposition permanente retraçait son histoire et rappelait son utilisation sous le IIIe Reich. Le site, accessible par une route de montagne et un ascenseur aménagé dans la roche, attirait plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année.

Le Kehlsteinhaus figurait parmi les attractions les plus fréquentées de Bavière. Sa situation exceptionnelle et son histoire attiraient aussi bien les touristes venus admirer les paysages alpins que les visiteurs intéressés par l’histoire de la Seconde Guerre mondiale.

L’incendie a provoqué une vive émotion dans la région de Berchtesgaden, où l’activité touristique liée au Nid d’Aigle représente un enjeu économique important. Le bâtiment devait encore accueillir des visiteurs jusqu’au 8 novembre, avant sa fermeture saisonnière. Son accès est désormais interdit.

La Bavière veut reconstruire le Nid d’Aigle

Malgré l’ampleur des dégâts, les autorités bavaroises n’envisagent pas d’abandonner le monument. Le ministre de l’Intérieur de Bavière, Joachim Herrmann, a affirmé : « Nous n’allons pas laisser une ruine à cet endroit. » Une reconstruction est donc envisagée, même si l’étendue exacte des dommages devra être évaluée lorsque les enquêteurs et les experts pourront accéder à l’intérieur.

Joachim Herrmann a également insisté sur la nécessité de poursuivre le travail de mémoire associé au lieu. Le Nid d’Aigle reste lié à l’un des régimes les plus meurtriers du XXe siècle, responsable notamment de la Shoah et de la guerre d’agression menée par l’Allemagne nazie en Europe.

La préservation de cette mémoire constitue toujours un enjeu central en Allemagne, où les derniers survivants de la Shoah disparaissent progressivement. En mai 2025, le décès de Margot Friedländer, survivante des camps nazis et figure de la transmission de la mémoire de l’Holocauste, avait notamment suscité de nombreux hommages.

Le site de l’incendie demeure interdit d’accès. Les investigations doivent se poursuivre avec l’intervention de spécialistes de la police criminelle bavaroise, chargés de déterminer précisément l’origine du feu et les circonstances dans lesquelles le bâtiment a été incendié. Les autorités devront également établir si la structure historique peut être conservée ou si une reconstruction beaucoup plus importante sera nécessaire.