Le Premier ministre britannique Andy Burnham propose un débat sur le rétablissement de la libre circulation des personnes avec l'UE, une position qui soulève des critiques au sein des conservateurs. Cette initiative pourrait redéfinir les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe dix ans après le Brexit, en tenant compte des évolutions économiques et migratoires actuelles.

Dix ans après le référendum sur le Brexit, le Royaume-Uni pourrait amorcer un rapprochement historique avec l’Union européenne. Le Premier ministre britannique Andy Burnham s’est déclaré favorable à l’ouverture d’un débat sur le rétablissement de la libre circulation des personnes entre son pays et les États membres de l’UE. Dans un entretien accordé au Sunday Times, publié ce dimanche 25 octobre 2026, le dirigeant travailliste n’exclut plus une réintégration du marché unique européen, voire une adhésion complète à l’Union. Une évolution politique majeure qui provoque déjà la colère des conservateurs et de Nigel Farage, chef du parti Reform UK, lequel dénonce une trahison du vote des Britanniques en faveur du Brexit en 2016.

Arrivé au pouvoir le 20 juillet dernier, Andy Burnham entend profondément revoir les relations entre Londres et Bruxelles. Le Premier ministre britannique estime que les conséquences du Brexit doivent désormais être examinées à partir des réalités économiques et migratoires actuelles, plutôt qu’à travers les affrontements politiques de la dernière décennie. Selon lui, la nature de l’immigration vers le Royaume-Uni a sensiblement évolué depuis la sortie de l’Union européenne. Avant le Brexit, une partie importante des ressortissants européens venait travailler temporairement sur le territoire britannique avant de retourner dans son pays d’origine. Le gouvernement considère que les mouvements migratoires actuels présentent des caractéristiques différentes, notamment avec davantage d’installations durables. Andy Burnham souligne également que la libre circulation profitait aux citoyens britanniques, qui pouvaient s’installer et travailler dans les pays européens sans les contraintes administratives aujourd’hui imposées. Le chef du gouvernement reconnaît néanmoins que ce système présentait des difficultés, notamment concernant la maîtrise des flux migratoires. Il souhaite désormais engager une discussion fondée sur les données économiques et sociales, sans exclure par principe les différentes formes de rapprochement avec Bruxelles. Cette nouvelle orientation constitue un changement sensible par rapport au programme travailliste des élections générales de 2024, qui écartait explicitement le retour à la libre circulation, au marché unique et à l’union douanière.

Nigel Farage dénonce une remise en cause du Brexit

Les déclarations du Premier ministre ont immédiatement provoqué de vives réactions dans l’opposition britannique. Chris Philp, responsable des questions d’immigration au sein du Parti conservateur, estime qu’un retour à la libre circulation reviendrait à abandonner une partie du contrôle des frontières récupéré après le Brexit. Il rappelle que les électeurs britanniques avaient précisément choisi, lors du référendum de juin 2016, de mettre fin à ce principe européen. Nigel Farage, figure historique de la campagne pour la sortie de l’Union européenne et actuel dirigeant de Reform UK, va encore plus loin. Il accuse Andy Burnham de revenir sur les engagements pris devant les électeurs de la circonscription de Makerfield, où le Premier ministre a remporté une élection partielle en juin dernier. À l’époque, le candidat travailliste avait assuré ne pas vouloir relancer les anciens affrontements autour du Brexit et ne proposait pas de réadhésion britannique à l’Union européenne. Pour ses adversaires, son changement de discours constitue une contradiction politique majeure. Andy Burnham affirme toutefois qu’une transformation fondamentale des relations avec Bruxelles nécessiterait un mandat démocratique obtenu lors d’élections générales. Il exclut également deux évolutions symboliquement sensibles : l’abandon de la livre sterling au profit de l’euro et l’intégration du Royaume-Uni dans l’espace Schengen.

Au-delà des affrontements politiques, cette réflexion traduit les difficultés persistantes du Royaume-Uni à définir sa place économique et diplomatique depuis sa sortie de l’Union européenne. Le rétablissement de la libre circulation constituerait une condition incontournable d’une éventuelle réintégration au marché unique, les quatre libertés fondamentales européennes reposant notamment sur la circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Une telle décision faciliterait la mobilité professionnelle et pourrait réduire certaines difficultés rencontrées par les entreprises britanniques pour recruter des travailleurs européens. Elle impliquerait cependant d’accepter de nouvelles obligations communes, un sujet particulièrement sensible dans un pays où la souveraineté nationale demeure au cœur du débat politique. Andy Burnham doit rencontrer plusieurs responsables européens le 20 novembre prochain à Bruxelles, lors d’un sommet consacré aux relations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Ce rendez-vous pourrait permettre de préciser les différentes options envisagées par Londres, même si aucune proposition formelle de réadhésion n’a encore été présentée. Dix ans après le référendum qui avait profondément divisé le pays, le Brexit redevient ainsi un sujet central de la vie politique britannique. Le gouvernement cherche à explorer de nouvelles possibilités de coopération avec Bruxelles, tandis que ses adversaires entendent défendre les engagements pris au moment de la sortie de l’Union européenne. La perspective d’un retour à la libre circulation reste encore lointaine, mais sa simple évocation par un Premier ministre en exercice marque une évolution significative du débat britannique.