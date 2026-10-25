Le gouvernement autorise la libération de 10 millions de barils de gazole pour faire baisser les prix à la pompe, actuellement entre 2,30 et 2,40 euros le litre. Les économies de 12 à 18 centimes par litre, applicables dès le 1er novembre, visent à soutenir le pouvoir d'achat des automobilistes et à contraindre les distributeurs à répercuter ces baisses.

Les automobilistes français pourraient bientôt bénéficier d’une baisse significative du prix du gazole. Un décret publié samedi 24 octobre 2026 au Journal officiel autorise la mise sur le marché d’une partie des réserves stratégiques de carburant de la France. Le gouvernement de Sébastien Lecornu prévoit de mobiliser jusqu’à 10 millions de barils afin de réduire les prix à la pompe de 12 à 18 centimes par litre. Cette mesure exceptionnelle, qui doit produire ses premiers effets à compter du 1er novembre, intervient alors que le gazole se vend actuellement entre 2,30 et 2,40 euros le litre en moyenne. Les distributeurs seront tenus de répercuter intégralement les économies réalisées sur les consommateurs.

Face à la flambée des prix des carburants, l’exécutif a décidé d’utiliser un levier rarement mobilisé pour soutenir directement le pouvoir d’achat. Le décret du 23 octobre, publié le lendemain, fixe les modalités économiques permettant de libérer jusqu’à 1,6 million de mètres cubes de gazole, soit environ 10 millions de barils. Ces volumes seront prélevés dans les stocks stratégiques gérés par la Société anonyme de gestion des stocks de sécurité (Sagess), un organisme chargé de contribuer à la sécurité des approvisionnements pétroliers français. Contrairement aux procédures habituelles, qui reposent essentiellement sur des prêts temporaires de carburant aux opérateurs, le dispositif prévoit cette fois une vente à un prix correspondant au coût moyen d’acquisition des réserves. L’intérêt de cette formule réside dans le fait que ces stocks ont été constitués avant la forte hausse des cours pétroliers, permettant de les commercialiser à un tarif inférieur aux prix actuels du marché. Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait annoncé cette opération le 7 octobre, dans le prolongement d’un accord conclu au sein du G7 pour mobiliser de manière coordonnée une partie des réserves pétrolières des grandes économies mondiales. Les ventes pourront se poursuivre jusqu’au 31 janvier 2027, selon des modalités de répartition et de tarification qui doivent être précisées par arrêté.

Jusqu’à 9 euros d’économie sur un plein de 50 litres

Pour les automobilistes, le gouvernement table sur une diminution comprise entre 12 et 18 centimes par litre, ce qui représenterait une économie de 6 à 9 euros pour un plein de 50 litres. Le décret encadre strictement la transmission de cet avantage économique afin d’éviter que les distributeurs ne conservent une partie des marges dégagées par l’achat de carburant à prix réduit. Les entreprises concernées devront répercuter intégralement les économies réalisées sur leurs clients et informer les consommateurs du montant de la baisse appliquée. Cette répercussion pourra intervenir par anticipation dès le 1er novembre 2026, tandis que les avantages reçus devront avoir été intégralement transmis aux clients au plus tard le 31 mars 2027. Des obligations de suivi et de transmission de données aux autorités sont également prévues pour vérifier la bonne application du dispositif. Cette surveillance constitue un enjeu majeur pour l’exécutif, qui souhaite éviter que l’opération ne profite davantage aux opérateurs pétroliers qu’aux ménages. Le groupe TotalEnergies a parallèlement annoncé son intention de réduire d’environ 10 centimes le prix du litre de gazole destiné aux particuliers, une initiative qui pourrait renforcer les effets des mesures gouvernementales dans certaines stations-service.

Cette intervention exceptionnelle illustre l’ampleur des tensions économiques provoquées par le renchérissement des produits pétroliers. Initialement constituées pour prévenir les pénuries et garantir la continuité des approvisionnements en cas de crise majeure, les réserves stratégiques deviennent cette fois un instrument de régulation des prix. Une utilisation inhabituelle qui soulève néanmoins plusieurs interrogations sur la capacité de l’État à maintenir durablement des tarifs plus accessibles sans fragiliser sa sécurité énergétique. La mesure reste temporaire et ne protège pas les consommateurs contre de nouvelles fluctuations des cours internationaux. Les agriculteurs bénéficient également d’un dispositif complémentaire : un autre décret publié samedi prolonge jusqu’en décembre l’aide de 15 centimes par litre destinée à l’achat de gazole non routier utilisé pour les travaux agricoles. Le gouvernement cherche ainsi à limiter les conséquences de la crise énergétique sur les ménages, les professionnels et les exploitations agricoles, particulièrement dépendants des carburants. Si les objectifs annoncés sont atteints, les prochaines semaines pourraient apporter un premier soulagement aux conducteurs de véhicules diesel. L’efficacité réelle de cette opération dépendra toutefois de la rapidité avec laquelle les distributeurs appliqueront les réductions et de l’évolution des prix du pétrole sur les marchés internationaux.