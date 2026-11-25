Téléphonie mobile : deux réglages à activer pour éviter les mauvaises surprises sur votre facture

La DGCCRF met en garde les consommateurs contre les risques des appels surtaxés et des achats numériques non surveillés, pouvant alourdir la facture de téléphone. Elle recommande d'activer les options de blocage adéquates et fournit des conseils pour contester les frais additionnels, notamment par le biais de l'annuaire Surmafacture et de la plateforme 33700.

Appels surtaxés, achats numériques et abonnements facturés directement par les opérateurs peuvent alourdir la facture de téléphone. La Répression des fraudes invite les consommateurs à vérifier les options de blocage disponibles dans leur espace client.

Dans une mise en garde publiée le 19 novembre, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) rappelle les risques associés aux numéros surtaxés. Certains messages frauduleux incitent notamment les destinataires à rappeler un numéro payant sous prétexte d’une livraison ou d’une urgence. Des boutons d’appel affichés dans les résultats des moteurs de recherche peuvent également rediriger vers des services surtaxés.

Le dispositif Internet+ présente un autre risque de dépenses imprévues. Il permet de régler des achats ou des abonnements numériques directement sur sa facture téléphonique, sans renseigner ses coordonnées bancaires. Les consommateurs sont donc invités à vérifier séparément le blocage des appels surtaxés et celui des achats Internet+. L’option gratuite de blocage de certains numéros surtaxés ne couvre toutefois pas l’ensemble des services payants.

En cas de prélèvement inhabituel, l’annuaire Surmafacture permet d’identifier le prestataire à partir du numéro ou du libellé figurant sur la facture. Les consommateurs peuvent également signaler les messages et appels indésirables auprès de la plateforme 33700. Il est recommandé de conserver les messages reçus ainsi que les captures d’écran susceptibles de servir de justificatifs.

L’activation d’une option de blocage ne permet cependant pas d’obtenir automatiquement le remboursement des sommes déjà facturées. Le consommateur doit distinguer la prévention de nouvelles dépenses, la résiliation d’un éventuel abonnement et la contestation des frais engagés. Pour faciliter cette dernière démarche, il est conseillé de transmettre une réclamation accompagnée de la facture détaillée et des justificatifs disponibles.

Sources citées dans l’article Mise en garde de la DGCCRF