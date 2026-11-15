Pour la première fois, le prosecco surpasse le champagne en ventes dans les supermarchés français, avec 25,31 millions de bouteilles contre 25,23 millions. Cette tendance, favorisée par des prix plus bas et la popularité du spritz, n'affecte cependant pas la forte présence du champagne dans d'autres circuits de vente.

Les rayons des supermarchés français témoignent d’un basculement inédit. Entre juillet 2025 et juillet 2026, les consommateurs ont acheté 25,31 millions de bouteilles de prosecco, contre 25,23 millions de bouteilles de champagne, selon une étude du cabinet Circana. L’écart reste mince, à peine 80 000 bouteilles, mais le symbole marque les esprits. Jamais les bulles italiennes n’avaient dépassé les françaises sur ce terrain.

Un écart symbolique mais significatif

Le prix accessible du prosecco explique largement ce succès. Les bouteilles italiennes coûtent souvent deux à trois fois moins cher que le champagne, un argument de poids dans un contexte de pouvoir d’achat sous tension. La mode du spritz, cocktail estival devenu incontournable, a également propulsé la boisson dans les habitudes de consommation. Les Français cherchent des moments festifs sans grever leur budget.

Cette première place dans la grande distribution ne reflète toutefois qu’une partie du marché. Le champagne conserve des circuits de vente diversifiés, notamment chez les cavistes, dans la restauration et à l’export. Les professionnels de la filière champenoise observent ce dépassement avec attention, sans panique apparente. Ils misent sur la dimension premium et l’image de leur produit pour maintenir leur position globale.