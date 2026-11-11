Le Brésil, premier producteur mondial de café, se distingue par la diversité de ses terroirs et ses variétés, comme l'arabica et le robusta. Face aux défis climatiques et économiques, les producteurs adaptent leurs méthodes pour répondre à la demande de cafés de spécialité, transformant ainsi l'image du pays sur le marché international.

Premier producteur et exportateur mondial de café, le Brésil occupe une place centrale dans le commerce de cette boisson consommée quotidiennement par des millions de personnes. Réputé pour ses cafés doux, ses notes de chocolat et de noisette, le pays possède une tradition agricole qui remonte au XVIIIe siècle. Derrière chaque tasse se cache une filière immense, confrontée aujourd’hui aux défis du changement climatique et aux fluctuations des prix internationaux.

Le café brésilien fait partie des produits agricoles les plus emblématiques du pays. Introduite au Brésil au XVIIIe siècle, sa culture s’est progressivement développée jusqu’à devenir l’un des piliers de l’économie nationale. Aujourd’hui, les plantations s’étendent principalement dans les États du Minas Gerais, de São Paulo, de l’Espírito Santo et de Bahia. Le Brésil produit deux grandes espèces de café : l’arabica, particulièrement apprécié pour ses arômes délicats, et le robusta, souvent commercialisé sous le nom de conilon dans le pays. Cette diversité permet aux producteurs de répondre à des marchés très différents, des cafés de spécialité aux mélanges destinés à la grande distribution.

La réputation du café brésilien repose notamment sur son profil aromatique. De nombreux arabicas cultivés dans le Minas Gerais présentent une faible acidité, une texture ronde et des notes rappelant le chocolat, les fruits secs ou le caramel. Ces caractéristiques en font des cafés particulièrement appréciés pour les expressos, mais aussi pour les préparations douces. Il existe toutefois de grandes différences entre les régions, les variétés et les méthodes de transformation. Certains producteurs proposent désormais des cafés aux arômes fruités et floraux, destinés aux consommateurs recherchant des saveurs plus complexes. Le café du Brésil ne correspond donc pas à un goût unique, mais à une multitude de terroirs et de savoir-faire.

Une production qui influence les prix dans le monde entier

L’importance du Brésil dépasse largement ses frontières. En raison de son poids dans la production mondiale, les conditions météorologiques qui affectent ses plantations peuvent avoir des conséquences directes sur les cours internationaux. Une sécheresse prolongée, des températures élevées ou des épisodes de gel dans les régions productrices peuvent réduire les récoltes et provoquer des tensions sur les marchés. Les torréfacteurs européens suivent donc attentivement l’évolution de la production brésilienne. Les variations du taux de change, les coûts de transport et la demande internationale contribuent également à déterminer le prix payé par les consommateurs.

Cette dépendance aux conditions climatiques représente l’un des principaux défis de la filière. Le caféier est une plante sensible aux variations de température et à la disponibilité en eau. Face aux sécheresses et aux épisodes de chaleur, certains producteurs investissent dans l’irrigation, la sélection de variétés plus résistantes et de nouvelles pratiques agricoles. D’autres développent des cultures sous ombrage ou cherchent à préserver davantage les sols. Ces adaptations nécessitent des investissements parfois importants, particulièrement pour les petites exploitations. La question de la durabilité devient ainsi centrale pour assurer l’avenir de la production brésilienne.

Le café de spécialité transforme l’image du Brésil

Longtemps associé à une production de masse, le Brésil s’est également imposé sur le marché des cafés de spécialité. Dans plusieurs régions, des exploitations mettent désormais l’accent sur la traçabilité, la qualité des grains et les méthodes de traitement après récolte. Le séchage naturel, qui consiste à laisser sécher les cerises de café entières avant d’en extraire les grains, est particulièrement répandu. Cette technique peut favoriser des profils aromatiques riches et sucrés. Les producteurs expérimentent également différentes fermentations et méthodes de préparation pour séduire les torréfacteurs indépendants et les amateurs de café haut de gamme.

Pour les consommateurs, choisir un café brésilien revient donc à découvrir une production particulièrement variée. Un arabica du Minas Gerais conviendra souvent aux amateurs de cafés équilibrés, tandis que certaines productions de Bahia ou de l’Espírito Santo offriront des profils différents. La fraîcheur de la torréfaction, la mouture et la méthode d’extraction jouent également un rôle essentiel dans le résultat obtenu en tasse. Qu’il soit préparé en expresso, à la cafetière filtre ou à la machine automatique, le café du Brésil reste l’un des grands classiques du marché mondial. Son avenir dépendra autant de sa capacité à préserver ses traditions que de l’adaptation de ses producteurs aux nouvelles réalités climatiques et économiques.