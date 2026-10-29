Le marché des produits d'occasion connaît une forte expansion, avec eBay annonçant un chiffre d'affaires de 3,2 milliards de dollars, en hausse de 14 % sur un an. Ce succès reflète l'évolution des habitudes de consommation, la recherche de bonnes affaires, et soulève des enjeux économiques et réglementaires pour sécuriser les transactions.

Le marché des produits d’occasion poursuit sa croissance et attire un nombre croissant de consommateurs. La plateforme américaine eBay annonce un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dollars au troisième trimestre 2026, en progression de 14 % sur un an. Le montant total des marchandises vendues sur ses plateformes atteint 23,2 milliards de dollars. Ces résultats illustrent le développement de la revente en ligne, porté par la recherche de bonnes affaires et l’évolution des habitudes de consommation.

Selon eBay, le volume de marchandises vendues progresse de 15 % sur un an. L’entreprise met notamment en avant le dynamisme des objets de collection, des vêtements, des produits reconditionnés et des équipements automobiles. La plateforme bénéficie également de l’intégration de nouvelles activités, dont Depop. Son nombre d’acheteurs actifs atteint 147 millions en tenant compte de son périmètre élargi. Les revenus de la publicité et des services associés aux transactions contribuent également à son développement.

Des plateformes devenues centrales dans les habitudes d’achat

Le marché de la seconde main ne se limite plus à l’achat occasionnel de produits bon marché. Les vêtements, les appareils électroniques, le mobilier et les objets de collection font désormais l’objet d’échanges réguliers entre particuliers et professionnels. En France, Vinted et Leboncoin occupent une place importante dans ce secteur. Les consommateurs y recherchent des économies, mais aussi des produits parfois difficiles à trouver dans les circuits traditionnels. La dimension environnementale constitue un autre argument, même si les effets réels dépendent des habitudes d’achat et de transport.

Cette croissance pose de nouvelles questions économiques et réglementaires. Les plateformes doivent garantir la sécurité des transactions, limiter la circulation de produits contrefaits et lutter contre les fraudes. Elles cherchent parallèlement à accroître leurs revenus grâce aux commissions, aux publicités et aux services payants. Les résultats d’eBay montrent que la seconde main est devenue un secteur structuré, dans lequel la concurrence devrait continuer à s’intensifier face aux commerçants traditionnels et aux grandes plateformes internationales.