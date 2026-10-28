Présidentielle 2027 : Nicolas Sarkozy pousserait Retailleau et Barnier à préparer une alliance avec le RN

Nicolas Sarkozy œuvre pour rapprocher la droite traditionnelle du Rassemblement national en vue de l'élection présidentielle de 2027. Il a rencontré Bruno Retailleau et Michel Barnier pour envisager une alliance, considérant le RN comme un partenaire politique légitime. Cette initiative survient malgré les tensions existantes au sein de la droite.

Nicolas Sarkozy travaillerait en coulisses à un rapprochement entre la droite traditionnelle et le Rassemblement national. Selon les informations du Canard enchaîné, publiées ce mercredi 28 octobre, l’ancien président de la République aurait récemment reçu Bruno Retailleau et Michel Barnier dans ses bureaux de la rue de Miromesnil, à Paris, pour défendre l’idée d’une coalition des droites après l’élection présidentielle de 2027. Convaincu, selon l’hebdomadaire satirique, que Marine Le Pen pourrait accéder à l’Élysée, Nicolas Sarkozy souhaiterait préparer dès maintenant les conditions d’une coopération politique entre Les Républicains et le RN.

Cette démarche prolongerait l’évolution des positions publiques de l’ancien chef de l’État. Dans son livre écrit pendant ses vingt jours de détention, Nicolas Sarkozy raconte notamment un échange téléphonique avec Marine Le Pen. La dirigeante du RN lui aurait demandé s’il participerait à un éventuel « front républicain » destiné à empêcher son parti d’accéder au pouvoir. Sa réponse, rapportée dans l’ouvrage, est sans ambiguïté : « Non, et de surcroît je l’assumerai en prenant le moment venu une position publique sur le sujet. » Une prise de distance avec la stratégie de barrage au RN longtemps défendue par une partie de la droite républicaine.

Une droite à reconstruire « sans exclusive et sans anathème »

Dans son ouvrage, Nicolas Sarkozy défend également l’idée que la reconstruction de la droite passe par un « esprit de rassemblement le plus large possible, sans exclusive et sans anathème ». L’ancien président considère que le Rassemblement national ne constitue pas un danger pour la République et qu’il ne doit plus être systématiquement exclu des discussions politiques. Il estime également que les attaques personnelles contre les dirigeants du RN reviennent à mépriser une partie de leurs électeurs, dont certains votaient auparavant pour lui.

Ces positions traduisent une évolution importante de son discours sur les rapports entre la droite traditionnelle et le parti de Marine Le Pen. Nicolas Sarkozy considère que Les Républicains ne disposent plus, à eux seuls, du poids électoral nécessaire pour incarner l’ensemble de la droite. Sa rencontre avec Jordan Bardella et ses déclarations publiques récentes avaient déjà alimenté les interrogations sur son attitude à l’approche de la présidentielle.

Selon Le Canard enchaîné, l’ancien président chercherait désormais à convaincre Bruno Retailleau et Michel Barnier de réfléchir à une coalition susceptible de gouverner avec le RN en cas de victoire de Marine Le Pen. Une telle perspective se heurterait toutefois aux divergences stratégiques et programmatiques qui traversent la droite. Bruno Retailleau poursuit notamment des discussions avec David Lisnard sur une candidature commune, tandis qu’en 2024, Éric Ciotti a déjà choisi de s’allier au Rassemblement national.