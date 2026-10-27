Marine Tondelier envisage de retirer sa candidature pour l'élection présidentielle de 2027 si un accord politique solide est trouvé pour unir la gauche. Elle pose quatre conditions essentielles : un accord de gouvernement, une entente sur les législatives, un programme partagé et une stratégie de campagne commune, souligne la fragmentation actuelle de la gauche.

Marine Tondelier n’exclut plus de renoncer à sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Invitée ce lundi 26 octobre des 4 Vérités sur France 2, la secrétaire nationale des Écologistes a affirmé qu’elle pourrait se retirer si un accord politique plus large permettait à la gauche de présenter un candidat commun. Une ouverture significative alors que les divisions entre Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann et les différentes formations écologistes compliquent les perspectives de rassemblement à six mois du scrutin. Mais Marine Tondelier pose plusieurs conditions avant d’envisager un éventuel retrait.

La responsable écologiste estime qu’une candidature commune ne peut pas reposer uniquement sur un accord de circonstance ou sur le choix d’une personnalité. Elle souhaite qu’un rassemblement s’appuie sur des engagements politiques précis, permettant de définir une ligne commune avant l’élection présidentielle. Cette position intervient alors que plusieurs députés écologistes contestent la stratégie d’une candidature autonome, tandis que certains se rapprochent de La France insoumise et d’autres privilégient le candidat social-démocrate Raphaël Glucksmann.

Quatre conditions pour envisager un retrait

Marine Tondelier demande d’abord un accord de gouvernement, destiné à préciser la manière dont les différentes formations exerceraient le pouvoir en cas de victoire. Elle souhaite également un accord pour les élections législatives, afin d’éviter une concurrence entre candidats de gauche dans les circonscriptions. La troisième condition concerne l’élaboration d’un programme partagé, tandis que la quatrième porte sur la définition d’une stratégie de campagne commune.

Ces exigences témoignent des difficultés rencontrées par les différentes composantes de la gauche pour parvenir à une position collective. Raphaël Glucksmann, vainqueur de la primaire sociale-démocrate du 11 octobre, refuse jusqu’à présent une alliance électorale avec Jean-Luc Mélenchon. De son côté, La France insoumise entend poursuivre sa propre campagne. Au sein des Écologistes, Benoît Biteau a récemment affiché sa proximité avec Mélenchon, tandis que d’autres responsables, comme Yannick Jadot, se montrent davantage favorables à un rapprochement avec Glucksmann.