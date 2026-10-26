Harry Kane remporte le Ballon d’Or 2026 lors d'une cérémonie au London Palladium, devenant le cinquième Anglais à recevoir cette distinction. Avec 73 buts marqués cette saison, il devance Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Kane, à 33 ans, célèbre ce triomphe dans sa ville natale, après un parcours marqué par des succès collectifs.

Harry Kane est le grand vainqueur du Ballon d’Or 2026 ! L’attaquant anglais du Bayern Munich a remporté ce lundi soir le trophée individuel le plus prestigieux du football mondial, à l’occasion de la 70e cérémonie organisée au London Palladium, à Londres. À 33 ans, le capitaine de l’équipe d’Angleterre décroche le premier Ballon d’Or de sa carrière, au terme d’une saison exceptionnelle marquée par 73 buts inscrits avec son club et sa sélection.

L’attaquant du Bayern Munich a été préféré à ses principaux concurrents, notamment Kylian Mbappé, star du Real Madrid, et Lamine Yamal, prodige du FC Barcelone. Il succède à Ousmane Dembélé, sacré en 2025 après une saison historique avec le Paris Saint-Germain.

73 buts en une saison : des statistiques exceptionnelles

Harry Kane a construit son sacre sur une efficacité offensive impressionnante. Durant la saison 2025-2026, l’international anglais a inscrit 61 buts avec le Bayern Munich, toutes compétitions confondues, auxquels se sont ajoutées 12 réalisations sous le maillot de l’Angleterre. Au total, il a marqué 73 buts en seulement 65 rencontres.

En Bundesliga, Kane a trouvé le chemin des filets à 36 reprises, décrochant pour la troisième saison consécutive le titre de meilleur buteur du championnat allemand. Il a également inscrit 14 buts en Ligue des champions, son meilleur total personnel dans la compétition, terminant à une seule réalisation de Kylian Mbappé.

L’Anglais a également remporté le Soulier d’or européen, récompensant le meilleur buteur des championnats européens. Ses performances ont accompagné une saison couronnée par le titre de champion d’Allemagne et la victoire en Coupe d’Allemagne avec le Bayern Munich.

Mbappé et Lamine Yamal échouent face au buteur anglais

La concurrence était particulièrement relevée cette année. Kylian Mbappé pouvait notamment faire valoir ses 58 buts inscrits avec le Real Madrid et l’équipe de France, ainsi que ses 10 réalisations lors de la Coupe du monde 2026, dont il a terminé meilleur buteur. Le Français a également dominé le classement des buteurs de la Ligue des champions avec 15 réalisations.

Lamine Yamal disposait, lui aussi, d’arguments considérables. À seulement 19 ans, l’ailier du FC Barcelone a participé au sacre de l’Espagne lors de la Coupe du monde 2026. Auteur de 25 buts et 20 passes décisives avec son club et sa sélection, il pouvait devenir le plus jeune vainqueur de l’histoire du Ballon d’Or.

Mais les 73 buts de Harry Kane, associés au doublé championnat-Coupe remporté avec le Bayern Munich, ont finalement permis à l’Anglais de décrocher le trophée.

Le premier Anglais sacré depuis Michael Owen en 2001

Avec cette victoire, Harry Kane devient le cinquième joueur anglais de l’histoire à remporter le Ballon d’Or, après Stanley Matthews en 1956, Bobby Charlton en 1966, Kevin Keegan en 1978 et 1979, et Michael Owen en 2001.

Il met ainsi fin à 25 années d’attente pour le football anglais. Le Bayern Munich retrouve également le sommet de cette distinction individuelle, 45 ans après le sacre de Karl-Heinz Rummenigge en 1981.

Ce trophée vient couronner une carrière longtemps marquée par un paradoxe : malgré ses statistiques exceptionnelles et ses nombreux records avec Tottenham, Harry Kane avait dû attendre son transfert au Bayern Munich, en août 2023, pour commencer à enrichir son palmarès collectif.

Un sacre à Londres, là où tout a commencé

Le lieu de la cérémonie donne une dimension particulière à cette consécration. C’est à Londres, sa ville natale, que Harry Kane a reçu son premier Ballon d’Or. C’est également dans la capitale britannique qu’il a effectué l’essentiel de sa carrière, devenant le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham avec 280 réalisations.

Son départ pour le Bayern Munich avait été motivé par sa volonté de remporter enfin des titres. Trois ans plus tard, l’attaquant anglais possède désormais plusieurs trophées collectifs et la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Le Ballon d’Or 2026 confirme également la domination des joueurs évoluant dans les grands championnats européens. Après le sacre d’Ousmane Dembélé avec le PSG, c’est donc un autre attaquant qui reçoit la distinction suprême, au terme d’une saison historique sur le plan statistique.

Le classement complet du Ballon d’Or 2026

Derrière Harry Kane, sacré Ballon d’Or 2026, Kylian Mbappé termine à la 2e place, devant Lamine Yamal, qui complète le podium. Rodri se classe 4e, suivi de Lionel Messi (5e), Khvicha Kvaratskhelia (6e), Ousmane Dembélé (7e), Erling Haaland (8e), Michael Olise (9e) et Fabian Ruiz (10e). Jude Bellingham occupe la 11e place, devant Pau Cubarsí (12e), Achraf Hakimi (13e), Vitinha (14e), Declan Rice (15e), Ferran Torres (16e), Vinicius Jr. (17e), Marc Cucurella (18e), João Neves (19e) et Willian Pacho (20e). Gabriel Magalhães se classe 21e, devant Lautaro Martínez (22e), Nuno Mendes (23e), Luis Díaz (24e), Marquinhos (25e), Dayot Upamecano (26e), Bruno Fernandes (27e) et Julián Quiñones (28e). Sadio Mané et William Saliba se partagent la 29e place. La France place ainsi 5 joueurs parmi les 10 premiers, avec Mbappé, Dembélé et Olise, ainsi que plusieurs représentants du PSG dans les 30 premiers.