Clasico : le FC Barcelone tombe à domicile face au Real Madrid, Mbappé assomme les Catalans avec un doublé (1-2)

Le FC Barcelone s'incline face au Real Madrid (1-2) lors d'un Clasico disputé au Camp Nou, marquant sa première défaite en Liga cette saison. Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, permet aux Madrilènes de réduire l'écart au classement. La lutte pour le titre s'intensifie, Barcelone devant rapidement réagir.

Le FC Barcelone a subi sa première défaite de la saison en Liga. Dimanche, le club catalan s’est incliné à domicile face au Real Madrid (1-2), lors de la 10e journée du championnat d’Espagne. Kylian Mbappé a été le bourreau des Blaugrana en inscrivant les deux buts madrilènes, à la 41e et à la 87e minute. Malgré l’égalisation de Raphinha à l’heure de jeu, les hommes de Hansi Flick ont cédé dans les dernières minutes. Une défaite particulièrement douloureuse pour Barcelone, qui voit son rival revenir à 3 points au classement.

Le Barça domine, mais Mbappé frappe avant la pause

Devant 62 055 spectateurs réunis au Camp Nou, le FC Barcelone a rapidement tenté d’imposer son jeu. Les Catalans ont monopolisé le ballon et cherché à trouver des espaces dans la défense madrilène. Raphinha s’est procuré une première occasion à la 23e minute, mais sa frappe a frôlé le cadre.

Le Real Madrid a répondu avec une efficacité redoutable. À la 41e minute, sur un centre de Yan Diomandé, Gerard Martin a tenté de dégager le ballon, mais celui-ci a rebondi sur Kylian Mbappé avant de terminer au fond des filets de Joan Garcia. Le Français a ouvert le score, permettant aux Madrilènes de rentrer aux vestiaires avec un avantage d’un but.

Le Barça a pourtant eu l’occasion d’égaliser immédiatement. À la 44e minute, Lamine Yamal s’est retrouvé en excellente position face au but, mais n’a pas réussi à concrétiser cette opportunité.

Cette ouverture du score a rappelé les précédentes confrontations spectaculaires entre les deux équipes. Lors du Clasico de mai 2025, remporté 4-3 par le FC Barcelone⁠, Mbappé avait inscrit un triplé sans parvenir à empêcher la défaite du Real Madrid.

Raphinha égalise et relance le FC Barcelone

Au retour des vestiaires, Barcelone a accentué sa pression. Les hommes de Hansi Flick ont multiplié les offensives, profitant notamment de leur maîtrise technique au milieu de terrain pour repousser les Madrilènes dans leur moitié de terrain.

Leurs efforts ont été récompensés à la 61e minute. Après une combinaison sur corner, Pedri a servi Raphinha dans la surface. L’attaquant brésilien a déclenché une frappe du pied gauche qui a trompé Andriy Lunin, titulaire dans les buts madrilènes en raison de l’absence de Thibaut Courtois, malade.

À 1-1, le Clasico a complètement changé de physionomie. Barcelone a cherché à prendre l’avantage, tandis que le Real Madrid a tenté de profiter des espaces laissés par la défense catalane. Lunin a notamment réalisé une parade décisive sur une tête de Gerard Martin à la 65e minute, maintenant son équipe dans le match.

Le FC Barcelone a alors semblé en mesure de poursuivre sa série de victoires en championnat. Mais les Catalans n’ont pas réussi à concrétiser leur domination, laissant au Real Madrid la possibilité de reprendre l’avantage.

Mbappé crucifie Barcelone à la 87e minute

Alors que les deux équipes semblaient se diriger vers un match nul, Kylian Mbappé a fait basculer la rencontre à trois minutes de la fin du temps réglementaire.

L’action victorieuse a débuté par un geste technique de Jude Bellingham, qui a éliminé son adversaire avant de transmettre à Arda Güler. Le Turc a lancé Eduardo Camavinga en profondeur. Entré en jeu quelques minutes auparavant, le milieu français a éliminé Pau Cubarsí avant de servir Mbappé en retrait dans la surface.

Seul face au but, l’attaquant madrilène a conclu du pied droit, inscrivant son deuxième but de la soirée à la 87e minute. Le Real Madrid a repris l’avantage (1-2), provoquant l’explosion de joie de ses joueurs et de son entraîneur.

Malgré les dernières tentatives barcelonaises, le score n’a plus évolué. Le Real Madrid a remporté le premier Clasico de la saison sur le terrain de son grand rival, infligeant au Barça un revers d’autant plus frustrant que les Catalans avaient réussi à revenir au score.

100 buts avec le Real Madrid : Mbappé entre dans l’histoire du club

Ce doublé possède également une importance particulière dans la carrière de Kylian Mbappé. Avec son deuxième but de la soirée, l’international français a atteint les 100 réalisations sous le maillot du Real Madrid, en 116 rencontres disputées depuis son arrivée en Espagne.

L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain totalise désormais 11 buts en 10 journées de Liga cette saison. Une efficacité qui confirme son importance dans l’effectif madrilène et son statut de principal atout offensif du club.

Le Français a connu des périodes plus compliquées depuis son arrivée dans la capitale espagnole, notamment lorsque ses absences et ses vacances avaient provoqué des critiques à Madrid avant un précédent Clasico⁠. Son doublé du 25 octobre confirme sa capacité à répondre présent dans les rendez-vous les plus attendus.

Barcelone perd son invincibilité et voit le Real revenir à 3 points

Cette défaite constitue un sérieux coup d’arrêt pour le FC Barcelone. Avant ce Clasico, les Catalans avaient remporté leurs neuf premières rencontres de Liga et possédaient 6 points d’avance sur le Real Madrid. Leur revers permet désormais aux Madrilènes de réduire cet écart de moitié.

Le Barça conserve la première place du championnat avec 27 points, mais voit l’Atlético de Madrid revenir à 2 points, tandis que le Real Madrid occupe désormais la troisième position avec 24 points. La lutte pour le titre, qui semblait tourner à l’avantage des Blaugrana, est complètement relancée.

Cette défaite rappelle également les difficultés rencontrées par Barcelone dans les grands rendez-vous européens cette saison, notamment après son revers face au PSG en Ligue des champions. Les Catalans devront rapidement retrouver leur efficacité offensive et leur solidité défensive pour éviter de voir leurs poursuivants revenir davantage.

Le contraste avec les précédents Clasicos est particulièrement frappant. En mai 2025, le FC Barcelone avait réussi une spectaculaire remontée face au Real Madrid malgré les buts de Mbappé⁠. Cette fois, le Français a eu le dernier mot.

Le prochain rendez-vous du Barça est fixé au samedi 31 octobre face à Alavés. Les hommes de Hansi Flick devront réagir pour conserver leur première place et empêcher le Real Madrid de poursuivre son retour au classement. Après 9 victoires consécutives, Barcelone vient de subir son premier véritable coup d’arrêt en championnat.

Cette défaite face au Real Madrid prolonge une semaine particulièrement difficile pour le FC Barcelone, déjà terrassé par le PSG (4-2) en Ligue des champions⁠ cinq jours plus tôt. Les Catalans viennent ainsi d’enchaîner deux défaites face à deux de leurs principaux rivaux européens.