Ligue des champions: le PSG terrasse Barcelone (4-2) et brise la série de 11 victoires des Catalans

Le Paris Saint-Germain s'impose contre le FC Barcelone (4-2) au Parc des Princes, mettant fin à la série de 11 victoires consécutives des Catalans. Malgré les blessures de plusieurs joueurs clés, le PSG démontre sa puissance offensive et poursuit son parcours parfait en Ligue des champions avec une troisième victoire en trois matches.

Le Paris Saint-Germain a frappé un immense coup ce mardi soir au Parc des Princes. Au terme d’un match spectaculaire, les hommes de Luis Enrique ont dominé le FC Barcelone (4-2), lors de la 3e journée de la Ligue des champions. Une victoire retentissante face à une équipe catalane qui avait remporté ses 11 premiers matches de la saison, toutes compétitions confondues. Malgré plusieurs blessures, les Parisiens ont fait tomber l’une des formations les plus redoutées d’Europe et confirmé leurs ambitions continentales.

Doué ouvre le bal, Barcelone répond deux fois

La rencontre tient toutes ses promesses entre deux équipes décidées à imposer leur football. Devant son public, le PSG ouvre le score à la 38e minute grâce à Désiré Doué. Le jeune international français profite d’une perte de balle de Lamine Yamal pour déclencher une frappe depuis l’entrée de la surface et tromper Joan Garcia.

Au retour des vestiaires, Barcelone réagit. À la 55e minute, Xavi Espart égalise après une percée dans la défense parisienne. Mais le PSG cherche immédiatement à reprendre l’avantage et refuse de laisser les Catalans dicter le rythme de la rencontre.

À la 72e minute, Lucas Hernandez fait exploser le Parc des Princes en inscrivant le deuxième but parisien d’une tête sur corner. Une réalisation particulièrement importante pour le défenseur français, titularisé à gauche en raison de l’absence de Nuno Mendes.

Barcelone n’abdique pourtant pas. À la 79e minute, Lamine Yamal remet les deux équipes à égalité d’une frappe dans un angle fermé. À 2-2, le choc peut encore basculer dans les deux sens.

Vitinha et Fabian Ruiz assomment le Barça en cinq minutes

C’est alors que Paris porte le coup décisif. À la 81e minute, Vitinha redonne l’avantage au PSG d’une superbe reprise de volée à l’entrée de la surface. Le milieu portugais démontre une nouvelle fois son importance dans le collectif parisien, en inscrivant un but capital au moment où Barcelone pense avoir repris le contrôle de la rencontre.

Cinq minutes plus tard, Fabian Ruiz achève les Catalans. À la 86e minute, l’international espagnol inscrit le quatrième but parisien et scelle une victoire éclatante face à l’équipe de Hansi Flick.

Le PSG s’impose finalement 4-2, au terme d’une rencontre à rebondissements qui confirme sa puissance offensive et sa capacité à faire la différence dans les moments décisifs.

11 victoires en 11 matches : le PSG fait tomber un Barça jusque-là intouchable

La performance parisienne prend une dimension supplémentaire lorsqu’on examine les statistiques du FC Barcelone avant cette rencontre. Les Catalans avaient remporté leurs 11 premiers matches de la saison, dont neuf en championnat, et affichaient une efficacité offensive impressionnante.

Avec 48 buts inscrits en 11 rencontres, soit plus de quatre buts par match, le Barça arrivait au Parc des Princes avec des statistiques exceptionnelles. Lamine Yamal et Raphinha multipliaient les performances de haut niveau, tandis que l’équipe de Hansi Flick écrasait régulièrement ses adversaires.

Mais cette fois, la machine barcelonaise s’enraye. Le PSG devient la première équipe de la saison à battre les Catalans et met brutalement fin à leur série parfaite. Paris inflige quatre buts à une formation qui avait pris l’habitude de dominer ses adversaires.

Même décimé par les blessures, Paris fait plier Barcelone

Cette victoire est d’autant plus remarquable que Luis Enrique doit composer avec plusieurs problèmes physiques. Avant même le coup d’envoi, Nuno Mendes est forfait en raison d’une blessure à la cuisse gauche. Son absence représente un véritable handicap face à Lamine Yamal, l’un des joueurs les plus dangereux du football européen.

Les difficultés parisiennes se poursuivent pendant la rencontre. Ousmane Dembélé est contraint de quitter la pelouse sur blessure en première période. Khvicha Kvaratskhelia doit également sortir en seconde période, tandis que Luis Enrique procède à plusieurs changements pour réorganiser son équipe.

Malgré ces coups durs, les Parisiens continuent d’attaquer. Désiré Doué, Lucas Hernandez, Vitinha et Fabian Ruiz trouvent successivement le chemin des filets et démontrent la richesse de l’effectif parisien.

Après Manchester City, Barcelone : le PSG envoie un avertissement à toute l’Europe

Une semaine après sa victoire spectaculaire sur la pelouse de Manchester City (4-2), le Paris Saint-Germain ajoute une nouvelle grande équipe européenne à son tableau de chasse.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : huit buts inscrits en deux rencontres face à Manchester City et Barcelone, deux adversaires parmi les plus prestigieux du continent. Avec ce nouveau succès, Paris poursuit son parcours parfait dans cette phase de ligue et affiche trois victoires en trois matches.

Champion d’Europe en titre, le PSG envoie un message particulièrement fort à ses concurrents. Même privé de joueurs importants, même confronté à une équipe qui n’avait encore jamais perdu cette saison, le club parisien trouve les ressources pour s’imposer avec autorité.

Après avoir fait tomber Manchester City à l’Etihad Stadium, Paris renverse le Barça au Parc des Princes. Deux démonstrations consécutives qui rappellent à toute l’Europe que le PSG entend bien conserver sa couronne.