Visages ensanglantés, traumatismes oculaires et crâniens: 11 supporters bulgares blessés au Vélodrome à Marseille, la Bulgarie exige des comptes à la France

Lors du match entre l'Olympique de Marseille et le Levski Sofia, onze supporters bulgares ont été blessés dans des affrontements violents dans les tribunes. La présidente bulgare exige une enquête et des sanctions, tandis qu'Emmanuel Macron condamne les violences. Cette situation soulève de graves questions sur la sécurité au Vélodrome et ternit l'image du football français.

Des scènes de violence indignes d’une rencontre européenne de football. Jeudi, le match de Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et le Levski Sofia a viré au scandale avant même le coup d’envoi. Onze supporters bulgares ont été blessés lors d’affrontements impliquant des supporters marseillais, dont cinq ont dû être hospitalisés. Les images, particulièrement choquantes, ont provoqué une indignation jusqu’au sommet de l’État bulgare. La présidente Iliana Iotova exige désormais que la France traduise les agresseurs en justice. Une nouvelle soirée de honte pour le football français, qui pose de sérieuses questions sur la sécurité au stade Vélodrome.

Des individus cagoulés et des scènes de chaos dans les tribunes

Alors que la rencontre n’avait pas encore commencé, de violents affrontements ont éclaté entre supporters marseillais et bulgares dans les tribunes du Vélodrome.

Des individus cagoulés, des coups, des jets de projectiles et de fumigènes : les images diffusées sur Canal+ sont accablantes. Plusieurs supporters bulgares ont tenté d’échapper aux violences, certains le visage ensanglanté.

Comment de tels affrontements ont-ils pu se produire à l’intérieur même d’un stade accueillant une compétition européenne ?

Les agents de sécurité sont finalement parvenus à rétablir le calme. Un important dispositif policier a été déployé autour du parcage des supporters bulgares.

Traumatismes oculaires et crâniens : un bilan inadmissible

Le bilan communiqué par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône est particulièrement sévère. Onze supporters, tous de nationalité bulgare, ont été blessés.

Cinq ont été transportés à l’hôpital pour des traumatismes oculaires, des traumatismes crâniens ou encore une luxation de l’épaule. Six autres ont été soignés sur place pour des plaies.

Aucune information concernant d’éventuelles interpellations n’avait été communiquée dans le premier bilan des autorités.

Des supporters venus assister à une rencontre de football ont ainsi terminé leur soirée à l’hôpital, victimes de violences qui n’auraient jamais dû pouvoir se produire dans une enceinte sportive.

« Les images de Marseille sont effroyables ! » : la présidente bulgare furieuse

L’ampleur du scandale est telle que la présidente de la Bulgarie, Iliana Iotova, est personnellement intervenue jeudi soir.

« Les images de Marseille sont effroyables ! », a-t-elle déclaré, dénonçant des violences inadmissibles.

La cheffe de l’État bulgare exige que les autorités françaises établissent les circonstances des agressions et que leurs auteurs répondent de leurs actes devant la justice. Elle demande également à l’UEFA de vérifier les conditions dans lesquelles la sécurité des supporters bulgares a été assurée au Vélodrome.

Le ministère bulgare des Affaires étrangères a annoncé l’envoi d’une note diplomatique à la France pour réclamer une enquête approfondie.

Il aura donc suffi d’une rencontre de football pour que la France soit contrainte de s’expliquer auprès d’un autre État européen sur son incapacité à empêcher de graves violences dans un stade.

Emmanuel Macron contraint d’intervenir

Face à l’indignation des autorités bulgares, Emmanuel Macron s’est entretenu avec le Premier ministre bulgare, Roumen Radev, en marge d’un sommet européen à Bruxelles.

Le président français a condamné les violences « avec la plus grande fermeté », assurant que leurs auteurs ne resteraient pas impunis.

Une manifestation de supporters du Levski Sofia est également annoncée ce vendredi devant l’ambassade de France à Sofia.

Les images du Vélodrome dépassent désormais largement les frontières françaises, ternissant l’image du football national et soulevant de sérieuses interrogations sur la capacité des organisateurs à garantir la sécurité des supporters étrangers.

Encore des violences impliquant des supporters marseillais

Ce scandale est loin d’être sans précédent. En octobre 2023, l’attaque du bus de l’Olympique lyonnais à Marseille avait déjà provoqué une indignation nationale. L’entraîneur lyonnais de l’époque, Fabio Grosso, avait été grièvement blessé au visage, passant tout près de perdre un œil. La rencontre avait finalement été reportée.

Les tensions et les débordements impliquant une partie des supporters de l’OM ne sont malheureusement pas nouveaux. L’ancien président du club, Jacques-Henri Eyraud, avait lui-même témoigné devant la justice des menaces et du harcèlement dont il avait été victime.

L’Olympique de Marseille a condamné les incidents de jeudi soir. Mais après de nouvelles violences aussi graves, les simples condamnations de principe apparaissent bien insuffisantes.

L’OM doit-il être lourdement sanctionné par l’UEFA ?

L’ancien Premier ministre bulgare Boïko Borissov a réclamé que l’UEFA prononce « les sanctions les plus sévères ».

Fermeture de tribunes, huis clos, lourdes amendes, voire exclusion des compétitions européennes : l’instance européenne dispose d’un arsenal disciplinaire pour sanctionner les clubs en cas de graves débordements.

Reste désormais à savoir si l’UEFA prendra des mesures à la hauteur de la gravité des faits. Au-delà de la responsabilité pénale individuelle des agresseurs, la responsabilité du club organisateur et les éventuelles défaillances du dispositif de sécurité doivent également être examinées.

Sur le terrain, l’OM s’est imposé 1-0 face au Levski Sofia. Mais de cette soirée européenne, l’opinion publique retiendra surtout les visages ensanglantés, les onze blessés, les cinq hospitalisations et l’indignation légitime des autorités bulgares.

Un véritable désastre pour l’image de l’Olympique de Marseille et du football français.

Sources citées dans l’article Canal+ · Préfecture de police des Bouches-du-Rhône · Ministère bulgare des Affaires étrangères