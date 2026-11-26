De nouveau accusé par Mediapart et Le Monde, Jordan Bardella dénonce une «chasse à l’homme» : «Toutes les limites ont été franchies, et je veux que les Français le sachent»

Jordan Bardella, président du Rassemblement national, réfute de nouvelles accusations d'antisémitisme et de complotisme publiées par Mediapart et Le Monde. Dans une déclaration, il dénonce des méthodes journalistiques intrusives, visant ses anciens camarades et enseignants, et appelle à une réflexion sur le respect de la vie privée, tout en annonçant des poursuites judiciaires.

Jordan Bardella contre-attaque. Alors que Mediapart et Le Monde publient, ce jeudi, de nouveaux messages à caractère antisémite et complotiste qu’ils lui attribuent, le président du Rassemblement national a publié une longue déclaration sur X. Contestant une nouvelle fois formellement être l’auteur de ces propos, il dénonce les méthodes employées par les journalistes, qu’il accuse de solliciter avec insistance ses anciens camarades de classe, ses enseignants et les surveillants de ses anciens établissements scolaires, afin de récupérer des correspondances privées remontant à son adolescence.

Mediapart et Le Monde publient de nouvelles accusations

Près de deux mois après la publication, le 28 septembre dernier, d’une première enquête de Mediapart, le site d’investigation et Le Monde dévoilent de nouveaux extraits de conversations privées sur Facebook Messenger datant de 2013, à l’époque où Jordan Bardella était un jeune militant du Front national.

Les deux médias affirment disposer d’éléments permettant d’attribuer ces échanges à l’actuel président du RN, notamment une archive de conversations ayant fait l’objet d’un constat de commissaire de justice, ainsi que plusieurs éléments biographiques et techniques.

Des accusations que Jordan Bardella continue de rejeter catégoriquement. Depuis le début de cette affaire, le président du Rassemblement national conteste être l’auteur des messages incriminés et dénonce la volonté de lui nuire.

Anciens camarades, professeurs, surveillants : Bardella dénonce des méthodes de « persécution »

Dans sa nouvelle déclaration, Jordan Bardella s’en prend directement aux méthodes d’investigation des journalistes. Il affirme que plusieurs personnes ayant fréquenté ses établissements scolaires sont régulièrement sollicitées pour fouiller leurs anciennes messageries et transmettre des échanges privés datant parfois de l’époque où il n’avait que 13 ans.

Le président du RN avait déjà dénoncé, au début du mois d’octobre, les démarches entreprises auprès de ses amis d’enfance.

Ce jeudi, il appelle à une prise de conscience collective concernant le respect de la vie privée et les limites déontologiques des investigations journalistiques. Il rappelle également que des procédures judiciaires pour faux, usage de faux et diffamation ont été engagées.

Voici l’intégralité de la réaction de Jordan Bardella publiée sur X

« Depuis maintenant plus de deux mois, plusieurs organes de presse poursuivent des investigations portant sur mon enfance et mon adolescence, à une époque où j’étais mineur, entre l’âge de 13 et 17 ans, médiatisant à l’excès des propos dont je conteste formellement être l’auteur.

Au-delà de ces accusations, qui font déjà l’objet de procédures judiciaires, je souhaite aujourd’hui dénoncer avec la plus grande fermeté les méthodes employées dans le cadre de ces enquêtes, devenues de véritables chasses à l’homme.

Toutes les limites ont été franchies, et je veux que les Français le sachent. D’anciens camarades de classe, des enseignants de collège et de lycée, des surveillants de mes anciens établissements scolaires font, selon les nombreux témoignages qui me sont rapportés, l’objet de sollicitations insistantes et réitérées pour les inciter à collaborer à cette entreprise de persécution.

À chaque fois, ces personnes sont systématiquement pressées de fouiller leurs anciennes messageries privées et de livrer tout ce qui peut s’apparenter à des correspondances personnelles qu’elles ont pu avoir, avec moi, lorsque j’étais mineur. Pour certains, je les fréquentais aux alentours de mes 13 ans.

Je demande une prise de conscience collective face à la gravité de ces procédés : chercher à obtenir la vie la plus intime d’un mineur, ses messages privés avec ses amis, ses professeurs, sa famille, est inacceptable, quand bien même il soit devenu un responsable public. Aucune enquête journalistique ne peut justifier cela.

La liberté d’informer est essentielle à notre démocratie. Elle ne saurait toutefois affranchir ceux qui l’exercent du respect des règles déontologiques et de l’exigence de vérité.

Je réitère ma contestation formelle des propos que Mediapart, Le Monde et les médias qui relaient ses accusations me prêtent. Ces propos ne correspondent ni à mes idées, ni à mes valeurs, ni à mes convictions, hier comme aujourd’hui.

Leur répétition, depuis deux mois, ne saurait tenir lieu de vérité.

Des poursuites ont déjà été engagées pour faux, usage de faux, et diffamation. »

Sources citées dans l’article Mediapart · Le Monde · Déclaration de Jordan Bardella sur X · Constat de commissaire de justice