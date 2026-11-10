Brigitte Macron est un homme: le couple présidentiel dépose une nouvelle plainte contre Candace Owens

Emmanuel et Brigitte Macron ont déposé une nouvelle plainte contre Candace Owens, l’accusant de diffamation suite à des déclarations mensongères sur l’identité de Brigitte Macron. Cette action vise à contester ses accusations, notamment celles liées à leur relation, après un revers judiciaire dans le Delaware. Le couple cherche des dommages et intérêts et un procès devant jury.

Emmanuel et Brigitte Macron poursuivent leur offensive judiciaire aux États-Unis contre Candace Owens. Le couple présidentiel français a déposé, le 4 novembre, une nouvelle plainte devant un tribunal fédéral du Tennessee contre l’influenceuse conservatrice américaine, qu’il accuse d’avoir diffusé de fausses informations sur l’identité de la Première dame. Le document, qui dépasse les 400 pages, comporte 88 chefs de demande, notamment pour diffamation. Cette nouvelle procédure fait suite à une décision rendue fin octobre dans le Delaware, qui avait écarté Candace Owens des poursuites à titre personnel pour des raisons de compétence territoriale.

Une nouvelle plainte après un revers judiciaire dans le Delaware

L’affaire remonte à juillet 2025, lorsque les époux Macron avaient engagé une première procédure contre Candace Owens et deux sociétés liées à ses activités médiatiques. Ils lui reprochaient notamment d’avoir affirmé à plusieurs reprises que Brigitte Macron serait née de sexe masculin et aurait dissimulé sa véritable identité.

Le 27 octobre, le juge Sheldon Rennie, du Delaware, a estimé que son tribunal n’était pas compétent pour juger personnellement Candace Owens, celle-ci résidant dans le Tennessee. Cette décision ne portait pas sur la véracité des accusations formulées par l’influenceuse, mais sur la compétence de la juridiction saisie.

Les poursuites contre les sociétés Candace Owens LLC et Georgetom Inc., enregistrées dans le Delaware, ont toutefois été maintenues à ce stade. Le magistrat doit encore examiner une question de prescription susceptible d’affecter la poursuite de cette procédure.

Emmanuel et Brigitte Macron ont donc décidé de saisir directement la justice fédérale du Tennessee afin de poursuivre personnellement Candace Owens.

88 chefs de demande et des accusations de diffamation répétée

Dans leur nouvelle plainte, les époux Macron reprochent à Candace Owens d’avoir multiplié les déclarations mensongères concernant Brigitte Macron, mais également leur relation conjugale.

Les accusations portent notamment sur la série de podcasts Becoming Brigitte, diffusée en huit épisodes au début de l’année 2025. L’influenceuse y développait plusieurs théories selon lesquelles Brigitte Macron serait née homme, aurait usurpé une identité et aurait entretenu une relation incestueuse avec Emmanuel Macron, dont elle serait une parente biologique.

La plainte évoque également des allégations selon lesquelles Emmanuel Macron aurait été choisi pour accéder au pouvoir dans le cadre d’un programme de manipulation mentale de la CIA.

Les avocats du couple présidentiel estiment que Candace Owens a présenté ces affirmations comme des faits établis, alors qu’elles seraient dépourvues de fondement. Ils lui reprochent également d’avoir poursuivi leur diffusion malgré les contestations et les démarches judiciaires entreprises par les intéressés.

Les 88 chefs de demande comprennent des accusations de diffamation directe, de diffamation par insinuation et de présentation trompeuse portant atteinte à la réputation des plaignants.

Les Macron accusent Candace Owens d’avoir utilisé cette affaire pour gagner de l’argent

La dimension financière occupe également une place importante dans la procédure. Emmanuel et Brigitte Macron accusent l’influenceuse d’avoir exploité les accusations visant la Première dame pour développer son audience et accroître les revenus de ses activités médiatiques.

Selon les plaignants, les publications consacrées à Brigitte Macron auraient notamment servi à promouvoir des abonnements payants, à solliciter des dons et à commercialiser des produits dérivés.

La plainte évoque également la diffusion des accusations auprès de millions d’internautes, notamment sur X et YouTube, ainsi que leur reprise par d’autres personnalités médiatiques américaines.

Les époux Macron affirment avoir subi un « harcèlement incessant à l’échelle mondiale » en raison de cette campagne.

Leurs avocats précisent par ailleurs que « rien n’est honteux ou diffamatoire dans le fait d’être un homme, d’être transgenre ou d’être homosexuel ». Ils soutiennent que le caractère diffamatoire des propos réside dans les accusations de mensonge, d’usurpation d’identité et de dissimulation de crimes formulées contre le couple.

Candace Owens confirme les nouvelles poursuites et ironise sur la plainte

Candace Owens a publiquement confirmé l’existence de cette nouvelle procédure. Dans un message diffusé sur X, l’influenceuse a déclaré : « Je crains de devoir dire que c’est exact. Les Macron ont effectivement déposé une NOUVELLE série de plaintes contre moi. 88 au total. »

Elle a également ironisé sur les passages de la plainte concernant une poupée représentant Brigitte Macron, utilisée dans certaines de ses émissions. La procédure mentionne notamment plusieurs épisodes au cours desquels l’influenceuse a fait référence à cet accessoire.

Candace Owens avait déjà vivement dénoncé la première procédure engagée contre elle, estimant qu’un président français cherchait à la ruiner financièrement en raison de ses publications. Elle présente les poursuites comme une atteinte à sa liberté d’expression.

Des dommages et intérêts et un procès devant jury réclamés

Emmanuel et Brigitte Macron demandent à la justice américaine de condamner Candace Owens à leur verser des dommages et intérêts. Ils réclament également un procès devant jury et une mesure lui interdisant de republier les déclarations qui seraient reconnues diffamatoires par le tribunal.

Deux procédures distinctes concernent désormais cette affaire : l’une dans le Delaware, visant les sociétés liées à Candace Owens, et l’autre dans le Tennessee, dirigée personnellement contre l’influenceuse.

Le dossier du Tennessee a été enregistré sous le numéro 3:2026-cv-01765 devant le tribunal fédéral du district central de cet État. À ce stade, aucune décision sur le fond n’a été rendue concernant les 88 chefs de demande présentés par Emmanuel et Brigitte Macron.