«Une terrible accusation pèse sur monsieur Bardella»: Mélenchon somme Jordan Bardella de s’expliquer sur les propos antisémites qui lui sont attribués

Jean-Luc Mélenchon demande à Jordan Bardella de clarifier sa position face aux accusations d'antisémitisme qui lui sont attribuées, suite à la publication de conversations privées. Bardella, qui dément formellement ces accusations, les qualifie de « faux grossiers » et annonce une plainte en diffamation, tout en maintenant qu'il n'a jamais tenu de tels propos.

Jean-Luc Mélenchon a réagi aux accusations d’antisémitisme visant Jordan Bardella après la publication de conversations privées attribuées au président du Rassemblement national. Le fondateur de La France insoumise demande à Jordan Bardella de démontrer publiquement son opposition aux propos antisémites et complotistes qui lui sont prêtés. Le président du RN dément catégoriquement être l’auteur de ces messages.

Cette prise de position de Jean-Luc Mélenchon fait suite aux accusations de propos antisémites visant Jordan Bardella⁠, que le président du RN conteste formellement.

Mélenchon : « Il doit démontrer son opposition »

Dans un message publié sur X, Jean-Luc Mélenchon interpelle directement Jordan Bardella. Il prend soin de parler de propos qui lui sont « attribués », mais estime que le président du RN doit désormais clairement s’en démarquer : « Une terrible accusation pèse sur monsieur Bardella. Il doit démontrer son opposition aux propos antisémites et complotistes qui lui sont attribués. Sinon, la preuve sera faite en grand, montrant l’erreur de ceux qui ont amnistié l’extrême droite de ses racines antisémites. »

Jean-Luc Mélenchon lie ainsi directement l’affaire à l’histoire de l’extrême droite française. Selon lui, l’absence d’une opposition explicite de Jordan Bardella aux propos qui lui sont attribués démontrerait « l’erreur de ceux qui ont amnistié l’extrême droite de ses racines antisémites ».

Des conversations privées attribuées à Jordan Bardella

Les accusations portent sur des conversations privées datant principalement de 2013, alors que Jordan Bardella était encore un jeune militant du Front national. Parmi les messages qui lui sont attribués figurent des propos antisémites et complotistes, notamment autour des banques, des Juifs, d’Israël ou encore d’un prétendu « Nouvel Ordre mondial ».

Jordan Bardella nie catégoriquement avoir écrit ces messages. Il a dénoncé des « faux grossiers » et une « opération de barbouzerie », contestant l’authenticité des éléments qui lui sont attribués.

Bardella : « Ces propos sont parfaitement délirants »

Jordan Bardella a également pris la parole sur CNews pour répondre directement à l’affaire. Le président du Rassemblement national a assuré : « Ces propos sont parfaitement délirants. Ils ne sont pas les miens. »

Jordan Bardella a répondu sur CNews aux accusations d’antisémitisme⁠ en affirmant n’avoir jamais tenu de tels propos, ni publiquement ni dans des échanges privés.

Une plainte en diffamation a par ailleurs été annoncée. L’attribution des messages est donc formellement contestée par Jordan Bardella, tandis que Jean-Luc Mélenchon concentre sa déclaration sur la réaction qu’il attend désormais du président du RN : une condamnation explicite des propos antisémites et complotistes qui lui sont attribués.