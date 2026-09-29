Affaire Jordan Bardella: «La dynamique du RN est telle qu’aujourd’hui, à 35% dans les sondages, on sait qu’on est un petit lapin dans un viseur et victime d’innombrables faux»

La polémique autour des écrits antisémites et complotistes attribués à Jordan Bardella se poursuit. Ce mardi, Andréa Kotarac, porte-parole du Rassemblement national, a défendu le président du RN au micro de RTL, face à Anne-Sophie Lapix. Il affirme que son parti est aujourd’hui la cible de nombreuses attaques et de faux en raison de sa progression dans les intentions de vote.

Cette nouvelle prise de parole arrive au lendemain de la publication de l’enquête mettant en cause Jordan Bardella. Comme nous l’expliquions dans notre article consacré aux accusations visant le président du RN⁠, des conversations privées datant du début de sa carrière politique lui sont attribuées. Jordan Bardella conteste catégoriquement en être l’auteur.

« Un petit lapin dans un viseur »

Interrogé sur cette affaire, Andréa Kotarac a directement relié les accusations visant Jordan Bardella à la situation politique du Rassemblement national. Le porte-parole du parti a notamment évoqué le niveau du RN dans les sondages.

Il déclare sur RTL : « La dynamique du RN est telle qu’aujourd’hui, à 35% dans les sondages, on sait très bien qu’on est un petit lapin dans un viseur et victime d’innombrables faux. »

Andréa Kotarac reprend ainsi la ligne de défense adoptée par le RN depuis la publication de l’enquête. Jordan Bardella et son entourage rejettent l’authenticité des propos qui lui sont attribués et dénoncent une tentative de déstabilisation à quelques mois de l’élection présidentielle de 2027.

Jordan Bardella dénonce des « faux grossiers »

L’enquête publiée lundi 28 septembre attribue à Jordan Bardella plusieurs conversations privées remontant principalement à 2013, alors qu’il était âgé de 17 puis 18 ans et engagé au Front national. Dans ces échanges, des propos antisémites et des théories complotistes concernant notamment les banques, Israël ou encore un supposé « Nouvel Ordre mondial » lui sont attribués. Le média affirme avoir procédé à une authentification indépendante des conversations et avoir recueilli plusieurs témoignages.

Jordan Bardella dément formellement. Dans sa réponse, il affirme : « Je conteste formellement vos affirmations selon lesquelles j’aurais tenu, en public comme en privé, par oral ou par écrit, des propos racistes ou antisémites de ce type. » Il qualifie les éléments qui lui sont attribués de « faux grossiers ».

Le président du RN a également dénoncé une « opération de barbouzerie » destinée, selon lui, à porter atteinte à son honneur et à perturber la campagne présidentielle.

Une plainte pour diffamation déposée

Jordan Bardella a décidé de porter le conflit sur le terrain judiciaire. Le président du Rassemblement national a annoncé avoir déposé une plainte pour diffamation contre Mediapart. Il conteste l’ensemble des propos antisémites qui lui sont attribués et assure qu’ils ne correspondent pas à ses écrits.

Marine Le Pen a également pris sa défense. Interrogée sur l’affaire, elle a déclaré : « Ça me paraît tellement dingue que ça ne peut être qu’un faux, qu’une manip, qu’une barbouzerie. »

La direction du RN oppose donc un démenti complet aux éléments publiés. Le média maintient de son côté avoir authentifié les conversations et affirme que son enquête repose sur plusieurs mois de travail et des dizaines d’échanges écrits.

Le RN resserre les rangs autour de son président

Depuis la publication de l’enquête, les responsables du Rassemblement national multiplient les prises de parole en soutien à Jordan Bardella. Andréa Kotarac inscrit désormais explicitement ces accusations dans un climat de confrontation politique à l’approche de la présidentielle.

Son intervention sur RTL ajoute un argument à la défense du parti : selon lui, la position du RN dans les sondages expliquerait la multiplication des attaques et des documents qu’il présente comme faux. Sur le fond de l’affaire, deux versions restent donc opposées : le média affirme avoir authentifié les conversations attribuées à Jordan Bardella, tandis que celui-ci nie catégoriquement les avoir écrites et saisit la justice.