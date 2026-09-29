Charles Alloncle, ancien rapporteur de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, déclare que plusieurs personnalités ont menti pendant les auditions. Dans son livre, il réclame plus de transparence et de pluralisme dans les médias publics, tout en soulignant la nécessité pour leurs responsables de justifier l'utilisation des fonds publics.

Ancien rapporteur de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public, Charles Alloncle est revenu ce mardi 29 septembre sur plusieurs mois d’auditions. Invité de La Grande Interview sur CNews et Europe 1 à l’occasion de la publication de son livre Je jure de dire toute la vérité, le député UDR réclame davantage de transparence et de pluralisme dans le service public audiovisuel.

« Beaucoup de personnalités de l’audiovisuel public ont menti », affirme Charles Alloncle. Le député de l’Hérault revient ainsi sur les auditions conduites dans le cadre de la commission d’enquête parlementaire, dont les travaux ont donné lieu à de nombreuses confrontations sur la gouvernance, le financement et le fonctionnement des médias publics.

« Il est temps de faire preuve de transparence »

Charles Alloncle estime que les responsables de l’audiovisuel public doivent désormais répondre plus précisément sur l’utilisation des moyens qui leur sont confiés. « Il est temps de faire preuve de transparence », affirme-t-il. Il insiste également sur la question du pluralisme, considérant que celui-ci doit être davantage garanti sur les antennes financées par l’argent public.

Les déclarations du député constituent son appréciation des auditions auxquelles il a participé comme rapporteur. L’affirmation selon laquelle « beaucoup » de personnalités auraient menti ne doit donc pas être présentée comme une conclusion judiciaire générale à l’encontre des personnes entendues. Avec son livre, Charles Alloncle entend prolonger politiquement les travaux de la commission et remettre le fonctionnement de l’audiovisuel public au centre du débat.