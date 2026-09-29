POLITIQUE

Emmanuel Macron tombe à 18 % de popularité, la crise des carburants plombe l’exécutif

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Emmanuel Macron tombe à 18 % de popularité, la crise des carburants plombe l’exécutif
Emmanuel Macron tombe à 18 % de popularité, la crise des carburants plombe l’exécutif

La popularité d’Emmanuel Macron atteint un nouveau plancher. Selon le dernier baromètre Odoxa-Mascaret réalisé pour Public Sénat et la presse régionale, seuls 18 % des Français interrogés considèrent désormais qu’il est un bon président de la République. Le chef de l’État perd sept points par rapport à la mesure de la fin du mois de juin. Une chute qui intervient dans un contexte social tendu, dominé par la flambée des prix des carburants et les interrogations sur la capacité de l’exécutif à protéger le pouvoir d’achat.

Sébastien Lecornu n’échappe pas à cette dégradation. Le Premier ministre recule de huit points et recueille 24 % d’opinions positives dans cette enquête. La réponse apportée à la crise énergétique semble notamment peser dans l’opinion : 75 % des personnes interrogées jugent insuffisant l’élargissement des aides destinées aux « gros rouleurs », tandis que 62 % souhaitent que l’État consacre davantage de moyens à la baisse de la facture des carburants, malgré la situation des finances publiques.

Le carburant devient un problème politique majeur

Une défiance qui intervient alors que l’exécutif multiplie depuis plusieurs jours les initiatives sur les prix à la pompe. Emmanuel Macron a notamment demandé à Bruxelles plusieurs mesures destinées à détendre le marché européen des carburants et s’est exprimé longuement sur le sujet lors de son interview télévisée du 24 septembre. Le nouveau sondage a toutefois été réalisé avant cette intervention, ce qui impose de le lire comme une photographie de l’opinion avant les dernières annonces présidentielles.

Dans le même baromètre, Marine Le Pen et Jordan Bardella recueillent chacun 35 % « d’adhésion », devant Édouard Philippe à 27 %, François Hollande à 22 % et Raphaël Glucksmann à 20 %. Ces résultats ne constituent ni une intention de vote ni une projection présidentielle : ils mesurent un niveau de soutien ou de sympathie à un instant donné. L’enquête a été menée en ligne auprès de 1 005 Français majeurs, avec une marge d’erreur annoncée comprise entre 1,4 et 3,1 points.

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