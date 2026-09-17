POLITIQUE

Carburants : Raphaël Glucksmann accuse le gouvernement d’impréparation face à la crise du pouvoir d’achat

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Carburants : Raphaël Glucksmann accuse le gouvernement d’impréparation face à la crise du pouvoir d’achat
Carburants : Raphaël Glucksmann accuse le gouvernement d’impréparation face à la crise du pouvoir d’achat

Raphaël Glucksmann durcit le ton face à la flambée des prix des carburants. Le candidat social-démocrate à l’élection présidentielle de 2027 dénonce « l’impréparation du gouvernement » face à une crise du pouvoir d’achat qui, selon lui, « menace la France d’implosion ». Il réclame notamment un renforcement immédiat des aides destinées aux ménages confrontés à la hausse des prix à la pompe.

Le gouvernement a pourtant déjà mis en place plusieurs dispositifs ciblés. L’aide destinée aux « grands rouleurs » atteint 100 euros pour les travailleurs modestes utilisant leur véhicule à des fins professionnelles, tandis que les soutiens accordés à certains secteurs particulièrement exposés, comme l’agriculture, la pêche et le BTP, ont été prolongés en septembre et octobre.

Glucksmann veut renforcer les aides et accélérer l’électrification

Le candidat estime que ces mesures doivent être renforcées. Il propose notamment de porter le chèque carburant à 500 euros pour les six millions de familles qui en auraient le plus besoin et de créer une aide de 200 euros destinée à dix millions de ménages appartenant aux classes moyennes. Il défend également une politique d’électrification du parc automobile pour réduire à terme la dépendance aux carburants fossiles.

Dans un entretien accordé à L’Opinion, Raphaël Glucksmann affirme ainsi que, s’il avait été aux responsabilités dès mars, il aurait lancé un programme permettant à un million de Français d’accéder à une voiture électrique pour 100 euros par mois. Il souhaite donner la priorité aux personnes parcourant quotidiennement entre 100 et 150 kilomètres pour se rendre au travail.

Le gouvernement maintient une logique de soutien ciblé

L’exécutif défend de son côté une approche fondée sur des aides ciblées plutôt qu’un dispositif généralisé. Le gouvernement explique vouloir concentrer ses moyens sur les ménages et les secteurs les plus exposés, tout en tenant compte des contraintes budgétaires.

La hausse des prix intervient dans un contexte de crise énergétique liée notamment aux tensions au Moyen-Orient et aux perturbations du trafic dans le détroit d’Ormuz. Le gouvernement a prolongé plusieurs dispositifs jusqu’à la fin de l’année pour les secteurs économiques les plus touchés. Cette situation place désormais la question du pouvoir d’achat et du coût des déplacements au cœur des premiers débats de la campagne présidentielle de 2027.

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