POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Raphaël Glucksmann promet une hausse générale du salaire des enseignants

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Présidentielle 2027 : Raphaël Glucksmann promet une hausse générale du salaire des enseignants
Présidentielle 2027 : Raphaël Glucksmann promet une hausse générale du salaire des enseignants

Raphaël Glucksmann propose d’augmenter d’au moins 10 % la rémunération de tous les enseignants s’il remporte l’élection présidentielle de 2027. Le candidat à la primaire sociale-démocrate prévoit ensuite des revalorisations supplémentaires adaptées à l’ancienneté et au déroulement de la carrière.

Certaines augmentations pourraient atteindre 25 %, notamment pour les professeurs des écoles arrivés au milieu de leur parcours professionnel. Le dirigeant de Place publique évalue le coût total de cette mesure à six milliards d’euros.

Des classes moins chargées et davantage de mixité

Raphaël Glucksmann souhaite également utiliser la baisse du nombre d’élèves liée à la démographie pour réduire les effectifs dans les classes. Cette mesure viserait à rapprocher progressivement la France des pays européens où les enseignants travaillent avec des groupes moins nombreux.

Le député européen entend enfin renforcer la mixité sociale dans l’ensemble des établissements bénéficiant de financements publics, y compris dans l’enseignement privé sous contrat. Son programme sera défendu lors de la primaire organisée les 9 et 10 octobre, puis les 16 et 17 octobre, face notamment au premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure.

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