Présidentielle 2027 : Édouard Philippe veut « les meilleurs » au gouvernement et cite Gérald Darmanin

Édouard Philippe commence déjà à esquisser la composition de son éventuel gouvernement. Lors de sa rentrée politique à Tourcoing, le candidat à la présidentielle a assuré vouloir s’entourer des « meilleurs », citant notamment Gérald Darmanin parmi les personnalités ayant « l’expérience du commandement ».
« Je veux les meilleurs », a déclaré Édouard Philippe, expliquant rechercher des personnalités qui « savent diriger les hommes et changer les choses ». L’ancien Premier ministre a alors directement évoqué son soutien du jour : « Des patrons comme Gérald », une déclaration qui laisse entrevoir la place importante que pourrait occuper le garde des Sceaux en cas de victoire en 2027.
Darmanin : Philippe est « la seule personne qui peut gagner »
Quelques minutes plus tôt, Gérald Darmanin avait multiplié les marques de soutien envers le président d’Horizons. Il l’a présenté comme « la seule personne qui peut gagner l’élection présidentielle » et obtenir ensuite une majorité parlementaire. « Je peux vous assurer que son honnêteté, sa droiture et ses qualités d’homme feront que ce ne sera pas un bon, mais un très grand président de la République », a-t-il également lancé.
Le ministre de la Justice a assuré soutenir Édouard Philippe « de tout [son] cœur » et « de toutes [ses] forces ». Il en a également profité pour attaquer Marine Le Pen, qualifiée de « ch’timi par intermittence » pratiquant selon lui du « tourisme social » dans le Nord.
Sur le fond, Gérald Darmanin a enfin appelé la France à davantage investir dans l’avenir et à réduire ses dépendances économiques, notamment vis-à-vis des États-Unis. Une rentrée politique qui confirme ainsi l’alliance désormais assumée entre les deux hommes, Édouard Philippe affichant même publiquement Gérald Darmanin parmi les profils qu’il pourrait vouloir à ses côtés au pouvoir.
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