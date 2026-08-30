Entrevue Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Édouard Philippe veut « les meilleurs » au gouvernement et cite Gérald Darmanin

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Présidentielle 2027 : Édouard Philippe veut « les meilleurs » au gouvernement et cite Gérald Darmanin
Présidentielle 2027 : Édouard Philippe veut « les meilleurs » au gouvernement et cite Gérald Darmanin

Édouard Philippe commence déjà à esquisser la composition de son éventuel gouvernement. Lors de sa rentrée politique à Tourcoing, le candidat à la présidentielle a assuré vouloir s’entourer des « meilleurs », citant notamment Gérald Darmanin parmi les personnalités ayant « l’expérience du commandement ».

« Je veux les meilleurs », a déclaré Édouard Philippe, expliquant rechercher des personnalités qui « savent diriger les hommes et changer les choses ». L’ancien Premier ministre a alors directement évoqué son soutien du jour : « Des patrons comme Gérald », une déclaration qui laisse entrevoir la place importante que pourrait occuper le garde des Sceaux en cas de victoire en 2027.

Darmanin : Philippe est « la seule personne qui peut gagner »

Quelques minutes plus tôt, Gérald Darmanin avait multiplié les marques de soutien envers le président d’Horizons. Il l’a présenté comme « la seule personne qui peut gagner l’élection présidentielle » et obtenir ensuite une majorité parlementaire. « Je peux vous assurer que son honnêteté, sa droiture et ses qualités d’homme feront que ce ne sera pas un bon, mais un très grand président de la République », a-t-il également lancé.

Le ministre de la Justice a assuré soutenir Édouard Philippe « de tout [son] cœur » et « de toutes [ses] forces ». Il en a également profité pour attaquer Marine Le Pen, qualifiée de « ch’timi par intermittence » pratiquant selon lui du « tourisme social » dans le Nord.

Sur le fond, Gérald Darmanin a enfin appelé la France à davantage investir dans l’avenir et à réduire ses dépendances économiques, notamment vis-à-vis des États-Unis. Une rentrée politique qui confirme ainsi l’alliance désormais assumée entre les deux hommes, Édouard Philippe affichant même publiquement Gérald Darmanin parmi les profils qu’il pourrait vouloir à ses côtés au pouvoir.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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