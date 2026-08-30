POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Édouard Philippe rejette tout moratoire sur l’immigration de travail

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Présidentielle 2027 : Édouard Philippe rejette tout moratoire sur l’immigration de travail
Présidentielle 2027 : Édouard Philippe rejette tout moratoire sur l’immigration de travail

Édouard Philippe s’est opposé samedi à l’instauration d’un moratoire général sur l’immigration légale. Le candidat d’Horizons à l’élection présidentielle de 2027 entend maintenir l’accueil des étudiants étrangers ainsi que la délivrance de titres de séjour aux travailleurs disposant de compétences recherchées en France.

Cette position marque une différence avec Gérald Darmanin, qui avait proposé en mai une suspension de trois ans de l’immigration légale. Le ministre de la Justice a pourtant annoncé à la mi-août son soutien à la candidature de l’ancien premier ministre, tout en l’appelant à adopter une politique plus ferme dans ce domaine.

Un désaccord avant leur rencontre à Tourcoing

Édouard Philippe affirme partager l’objectif d’un durcissement de la politique migratoire, sans vouloir interrompre les arrivées répondant aux besoins économiques et universitaires du pays. Il défend notamment le recrutement de professionnels étrangers dans les secteurs confrontés à des pénuries, à l’image du système de santé.

Les deux responsables politiques doivent se retrouver dimanche à Tourcoing, dans le Nord, lors de la rentrée politique de Gérald Darmanin. Cette rencontre devra permettre à Édouard Philippe de préciser sa ligne sur l’immigration devant les soutiens de son nouvel allié, malgré leurs divergences sur l’étendue des restrictions à appliquer.

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