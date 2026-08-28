POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : BFMTV privée en direct du débat du Medef au profit de LCI

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Présidentielle 2027 : BFMTV privée en direct du débat du Medef au profit de LCI
Présidentielle 2027 : BFMTV privée en direct du débat du Medef au profit de LCI

BFMTV a dû interrompre jeudi la retransmission du débat présidentiel organisé par le Medef après la coupure du signal sonore mis à sa disposition. La chaîne d’information dit « regretter » cette interruption, qui a privé ses téléspectateurs de la suite d’un rendez-vous réunissant les sept principaux candidats à l’élection présidentielle de 2027.

Selon BFMTV, le signal avait été coupé en raison d’un accord d’exclusivité conclu entre le Medef et LCI. La chaîne rappelle que, lors de l’édition précédente, les images fournies par l’organisation patronale étaient librement accessibles aux médias. BFMTV et franceinfo avaient alors pu retransmettre le débat.

Le Medef assume avoir fait couper le signal

Le Medef affirme avoir pris cette décision conjointement avec LCI afin d’empêcher une diffusion qui n’était pas autorisée. L’organisation patronale explique avoir confié l’exclusivité du direct à la chaîne du groupe TF1, dont une journaliste assurait également l’animation du débat. Les autres médias pouvaient enregistrer leurs propres images et les exploiter après l’événement, mais pas retransmettre les échanges en direct.

BFMTV assure pourtant avoir installé son dispositif de captation « en toute transparence avec l’organisateur ». La chaîne voulait diffuser des séquences du débat entrecoupées d’analyses réalisées en plateau. Cet incident illustre la concurrence croissante entre les chaînes d’information pour obtenir l’exclusivité des grands rendez-vous politiques à l’approche de la présidentielle.

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